Реализация механизма подачи заявок по обучению на ЕЦП «Работа России»

В систему внедрена Платформа обеспечения информационного взаимодействия участников рынка труда с субъектами в сфере обучения и переквалификации, благодаря которой реализован механизм подачи заявок на обучение, а также другие важные функциональные возможности. Обновление позволит создать стабильно работающее решение, которое поможет десятку миллионов пользователей по всей стране пройти обучение за счёт государства и предоставит органам госвласти огромный массив данных для принятия решений по развитию рынка труда и занятости. Всего через «Работу в России» в 2022 году планируется обучить не менее 345 тыс. человек.
О проекте
Проект по модернизации платформы «Работа в России» направлен на создание условий для непрерывного карьерного развития граждан, обеспечения роста доходов населения и развития рынка труда. Предпосылкой модернизации стало обновление программы «Содействие занятости», которая реализуется с 2019 по 2024 год в рамках национального проекта «Демография». Благодаря этой программе, россияне из незащищённых социальных групп могут пройти обучение или переобучение, чтобы устроиться на работу, открыть своё дело или начать работать в качестве самозанятого.
С момента создания система постоянно развивается. Так, в 2021 году ФГИС ЕЦП «Работа в России» уже выступала как фронт-система для подачи заявок гражданами. В 2022 году специалисты БФТ-Холдинга реализовали ряд новых функций, направленных сразу на нескольких категорий пользователей — граждан, федеральных операторов и центров занятости населения, а также Роструда. По итогам проекта, граждане смогут легко подавать заявки на обучение. Центры занятости населения смогут обрабатывать заявки граждан после прохождения ими профориентации, а также направлять заявителей на обучение в образовательные организации федеральных операторов и осуществлять мониторинг прохождения обучения. При этом Роструд, федеральные операторы и службы занятости получат возможность осуществлять мониторинг результатов обучения граждан и их последующего трудоустройства.
Главные изменения системы
Среди важнейших обновлений системы — возможность автоматически определять отношение пользователя к категории граждан, имеющей право на переподготовку, а также отслеживать информацию о его дальнейшем трудоустройстве и занятости посредством внешних государственных информационных систем. Для этой цели реализована интеграция с системами Пенсионного фонда, ФНС, с внешними информационными системами РАНХиГС, Томского Государственного Университета, а также Агентства развития профессионального мастерства Worldskills.
В части интеграции с ПФР и ФНС реализована функциональность проверки категорий граждан при подаче заявки и статуса занятости после обучения. Для ИС вузов реализована возможность передачи данных о гражданах и их заявках из «Работы в России» во внутренние системы. Помимо этого, ИС учебных заведений теперь смогут передавать на единую цифровую платформу сведения о своих образовательных программах, соглашения о партнёрстве между федеральными операторами и образовательными организациями, а также данные о заключённых договорах на обучение, успеваемости студентов и их отчислении. При помощи этих возможностей система проверит, имеет ли соискатель право на льготу, самостоятельно направит его на обучение к одному из аккредитованных операторов, проведет мониторинг эффективности обучения, а также проверит, смог ли гражданин трудоустроиться. Полученные данные помогут федеральному регулятору проводить объективный мониторинг общей ситуации на рынке занятости в стране, а также принимать стратегические решения по развитию отрасли.
«Цифровая платформа „Работа в России“ имеет исключительное влияние на рынок труда в связи с уникальностью оказываемых услуг и сервисов. В России нет ни одного подобного сервиса, который мог бы решать столько комплексных задач в области труда и занятости с применением современных технологий, инструментов анализа больших данных, а также искусственного интеллекта для целей „умного“ подбора работников и работы. Ежедневно на обучение подаётся более 2500 заявок со всей России, и эти показатели будут расти. Мы продолжим системную работу по технологическому совершенствованию „Работы в России“ и развитием этого проекта», — комментирует Павел Карачинский, Директор по развитию БФТ-Холдинга.