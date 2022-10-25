Реализация механизма подачи заявок по обучению на ЕЦП «Работа России»

В части интеграции с ПФР и ФНС реализована функциональность проверки категорий граждан при подаче заявки и статуса занятости после обучения. Для ИС вузов реализована возможность передачи данных о гражданах и их заявках из «Работы в России» во внутренние системы. Помимо этого, ИС учебных заведений теперь смогут передавать на единую цифровую платформу сведения о своих образовательных программах, соглашения о партнёрстве между федеральными операторами и образовательными организациями, а также данные о заключённых договорах на обучение, успеваемости студентов и их отчислении. При помощи этих возможностей система проверит, имеет ли соискатель право на льготу, самостоятельно направит его на обучение к одному из аккредитованных операторов, проведет мониторинг эффективности обучения, а также проверит, смог ли гражданин трудоустроиться. Полученные данные помогут федеральному регулятору проводить объективный мониторинг общей ситуации на рынке занятости в стране, а также принимать стратегические решения по развитию отрасли.