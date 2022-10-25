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Пьяный белгородец забрёл в расположение военных и получил огнестрельное ранение

Сегодня, 08:33
Фото: 1MI
Жизни мужчины ничего не угрожает, но его беспечность могла привести к трагедии.

В Белгородской области пьяный 55-летний мужчина гулял в районе своего села недалеко от границы с Украиной и к десяти часам вечера забрёл на позиции военных, сообщила Baza.

На предупреждения военнослужащих мужчина не реагировал, тогда один из них был вынужден выстрелить. Белгородец получил ранение, его отвезли в районную больницу.

По данным «Бел.Ру», пострадавший получил ранение средней степени тяжести, он находится на лечении и его жизни ничего не угрожает.

Напомним, в Белгородской области действует «оранжевый» режим террористической опасности и средний уровень реагирования. Поэтому следует соблюдать особые меры предосторожности и выполнять все требования сотрудников органов правопорядка и военных, чтобы не попасть в беду.

 

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