Пьяный белгородец забрёл в расположение военных и получил огнестрельное ранение

В Белгородской области пьяный 55-летний мужчина гулял в районе своего села недалеко от границы с Украиной и к десяти часам вечера забрёл на позиции военных, сообщила Baza.
На предупреждения военнослужащих мужчина не реагировал, тогда один из них был вынужден выстрелить. Белгородец получил ранение, его отвезли в районную больницу.
По данным «Бел.Ру», пострадавший получил ранение средней степени тяжести, он находится на лечении и его жизни ничего не угрожает.
Напомним, в Белгородской области действует «оранжевый» режим террористической опасности и средний уровень реагирования. Поэтому следует соблюдать особые меры предосторожности и выполнять все требования сотрудников органов правопорядка и военных, чтобы не попасть в беду.