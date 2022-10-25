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Продавец BMW и Mini в Белгороде сменил директора на фоне сокращения прибыли

Вчера, 13:40
Фото: 1MI
Гендиректор ООО «Аврораавто-Белгород» покинул свой пост после трёх с половиной лет работы.

Компания, продающая автомобили BMW и Mini в Белгороде, решила сменить руководителя. Гендиректор Константин Голышев, проработавший в должности с февраля 2019 года, ушёл из компании. Гендиректором стал Тимур Бекаури – судя по отчеству, сын владельца компании Тамаза Бекаури.

Младший Бекаури стал директором и в другой компании Тамаза Бекаури – «Аврораавтоспорт», зарегистрированной в Воронеже.

ООО «Аврораавто-Белгород» зарегистрировано в 2018 году. По итогам прошлого года выручка компании превысили 1,3 млрд рублей, а чистая прибыль упала по сравнению с 2020 годом в три раза – с 32 до 10,5 млн рублей.

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