Продавец BMW и Mini в Белгороде сменил директора на фоне сокращения прибыли

ООО «Аврораавто-Белгород» зарегистрировано в 2018 году. По итогам прошлого года выручка компании превысили 1,3 млрд рублей, а чистая прибыль упала по сравнению с 2020 годом в три раза – с 32 до 10,5 млн рублей.