Продавец BMW и Mini в Белгороде сменил директора на фоне сокращения прибыли

Компания, продающая автомобили BMW и Mini в Белгороде, решила сменить руководителя. Гендиректор Константин Голышев, проработавший в должности с февраля 2019 года, ушёл из компании. Гендиректором стал Тимур Бекаури – судя по отчеству, сын владельца компании Тамаза Бекаури.
Младший Бекаури стал директором и в другой компании Тамаза Бекаури – «Аврораавтоспорт», зарегистрированной в Воронеже.
ООО «Аврораавто-Белгород» зарегистрировано в 2018 году. По итогам прошлого года выручка компании превысили 1,3 млрд рублей, а чистая прибыль упала по сравнению с 2020 годом в три раза – с 32 до 10,5 млн рублей.