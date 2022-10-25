“Победа будет - когда мы будем вместе”: танкист из Ижевска об общении в зоне СВО

Враг - это вообще понятие растяжимое. На глобальном уровне, под этим можно понимать тех, кто это все срежиссировал, причем уже давно. И думать, что это только какой-то дядя Сэм с сигарой, это значит сильно упрощать. А конкретно - это противник по ту сторону фронта. Люди, которых обучали и вооружали против нас, ну и главное – загрузили им в голову нужную программу, как в компьютер. Ну вот они по нужной программе и работают. Но это сейчас. А к завтра-послезавтра, может, они и не обязательно уже будут противником. Что-то, глядишь, и изменится у украинцев в головах. Сейчас это многим кажется невозможным, после всех этих восьми с лишним лет, но в истории бывали и не такие повороты, целые народы как бы прозревали за несколько лет. Время идет, все меняется.