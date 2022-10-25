Переселенцы из Шебекино продолжат оплачивать ипотеку и коммунальные услуги

Вячеслав Гладков провёл очередной прямой эфир «10 вопросов губернатору». Во время эфира жительница Шебекино, ссылаясь на отъезд из города из-за постоянных обстрелов, спросила у губернатора – что же делать с ипотекой и оплатой коммунальных услуг.
Вопрос об ипотечных платежах удивил губернатора. Он ответил, что «источник дохода не должен пострадать», значит, проблем с ипотекой быть не должно.
Коммунальные услуги жители Шебекино также пока продолжат оплачивать с надеждой на прекращение обстрелов и возвращение домой.
Мы принимали решения с коммунальными платежами по тем населённым пунктам, в которые невозможно сегодня уехать. Например, Журавлёвка, Нехотеевка или Середа.
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков выразил надежду на скорую нормализацию ситуацию в Шебекино, когда все смогут вернуться в свои дома. В противном случае будут приняты «отдельные решения».
Напомним, что за размещение в ПВР белгородцам платить не нужно.