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Переселенцы из Шебекино продолжат оплачивать ипотеку и коммунальные услуги

Вчера, 18:12
Фото: 1MI
Об этом сообщил губернатор Белгородской области во время своей прямой линии.

Вячеслав Гладков провёл очередной прямой эфир «10 вопросов губернатору». Во время эфира жительница Шебекино, ссылаясь на отъезд из города из-за постоянных обстрелов, спросила у губернатора – что же делать с ипотекой и оплатой коммунальных услуг.

Вопрос об ипотечных платежах удивил губернатора. Он ответил, что «источник дохода не должен пострадать», значит, проблем с ипотекой быть не должно.

Коммунальные услуги жители Шебекино также пока продолжат оплачивать с надеждой на прекращение обстрелов и возвращение домой.

Мы принимали решения с коммунальными платежами по тем населённым пунктам, в которые невозможно сегодня уехать. Например, Журавлёвка, Нехотеевка или Середа.
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков выразил надежду на скорую нормализацию ситуацию в Шебекино, когда все смогут вернуться в свои дома. В противном случае будут приняты «отдельные решения». 

Напомним, что за размещение в ПВР белгородцам платить не нужно.

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#Ася Дугнист#Общество#Губернатор#Переезд#ЖКХ#СВО#Ипотека#Шебекино#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрелы#Переселенцы
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