Переселенцы из Шебекино продолжат оплачивать ипотеку и коммунальные услуги

Вячеслав Гладков провёл очередной прямой эфир «10 вопросов губернатору». Во время эфира жительница Шебекино, ссылаясь на отъезд из города из-за постоянных обстрелов, спросила у губернатора – что же делать с ипотекой и оплатой коммунальных услуг.