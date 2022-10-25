Одинокие белгородские отцы смогут получить «Отцовскую славу»

Гладков предложил начать вручать белгородским отцам знак отличия «Отцовская слава». Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании областной думы.
Предлагается вручать знак одиноким отцам, воспитывающих троих и более детей. При этом они должны вести достойный образ жизни. Ещё одним условием является проживание на территории региона не менее 20 лет.
Предположительно, что новый знак будет иметь три степени. I степень — за воспитание 5 и более несовершеннолетних детей, II степень — за четверых и III степень — за троих детей. Белгородцам вместе с почётным знаком вручат единовременные выплаты.