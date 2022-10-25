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Одинокие белгородские отцы смогут получить «Отцовскую славу»

Вчера, 14:04
В регионе хотят ввести награду «Отцовская слава» для одиноких многодетных отцов. С инициативой выступил губернатор Вячеслав Гладков.

Гладков предложил начать вручать белгородским отцам знак отличия «Отцовская слава». Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании областной думы.

Предлагается вручать знак одиноким отцам, воспитывающих троих и более детей. При этом они должны вести достойный образ жизни. Ещё одним условием является проживание на территории региона не менее 20 лет.

Предположительно, что новый знак будет иметь три степени. I степень — за воспитание 5 и более несовершеннолетних детей, II степень — за четверых и III степень — за троих детей. Белгородцам вместе с почётным знаком вручат единовременные выплаты.

Напомним, указанную награду собираются вручать с 2023 года в торжественной обстановке в День отца. Его отмечают в третье воскресенье октября. 16 октября глава региона также поздравил белгородцев с этим праздником.

 

В Белгородской области планируют вручать почётный знак «Отцовская слава»
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#Общество#Отцовская слава#Многодетные отцы#Белгородская областная Дума#Евгений Грицков
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