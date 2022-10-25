Несколько районов Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Со стороны Украины атаковали село Тишанка Волоконовского района. Повреждены пять домов, пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место происшествия.
Прилёты 25 октября зафиксировали в пограничные пункты перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах. Никто не пострадал. В Вериговке есть разрушения в двух соседних с переходом домах.
Сегодня звуки, похожие на взрывы, услышали жители Яковлевского горокруга. Никакой официальной информации не было. 16 октября в Белгороде насчитали 16 взрывов после работы ПВО.