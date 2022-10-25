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Несколько районов Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Вчера, 13:23
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
ВСУ обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе. Повреждены пять домов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Был обстрел ещё в двух районах региона.

Со стороны Украины атаковали село Тишанка Волоконовского района. Повреждены пять домов, пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место происшествия.

Прилёты 25 октября зафиксировали в пограничные пункты перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах. Никто не пострадал. В Вериговке есть разрушения в двух соседних с переходом домах.

Сегодня звуки, похожие на взрывы, услышали жители Яковлевского горокруга. Никакой официальной информации не было. 16 октября в Белгороде насчитали 16 взрывов после работы ПВО.

 

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#Происшествия#Операция на Украине#Шебекинский горокруг#Валуйский горокруг#Волоконовский район#Вячеслав Гладков#Обстрелы#ВСУ#Наталья Корявых
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