Молодежь Санкт-Петербурга рассказала о 20 главных событиях за 20 лет

За последние 20 лет город на Неве непрерывно растет вверх. Башня «Лахта Центр», возведенная на берегу Финского залива, представляет собой самый северный небоскреб в мире высотой 462 метра. Возле него по плану должна появиться станция метро «Лахта» с подземным переходом к «Лахта Центру». Еще одним современным символом Северной столицы стал стадион «Газпром Арена». Его построили в 2016 году, а уже на следующий год он принимал игры Кубка конфедераций FIFA — 2017. А еще через год — игры чемпионата мира и чемпионата Европы по футболу. «Газпром Арена», рассчитанная на 68 тысяч зрителей, представляет собой самую посещаемую футбольную арену в Восточной Европе.