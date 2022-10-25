Молодежь Санкт-Петербурга рассказала о 20 главных событиях за 20 лет

Как сообщает newsnn.ru, в рамках проекта, поддержанного АНО «ИРИ», проходит опрос молодых совершеннолетних россиян в возрасте до 35 лет, включенных в специально созданные фокус-группы по всей стране.
Санкт-Петербург является не только культурной столицей России, но и мегаполисом, где сосредоточены самые разные направления современной жизни.
Так, многие знают передовой Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Там открылись новые лечебные корпуса. А в уникальной гибридной операционной одному пациенту могут одновременно оказывать помощь несколько врачебных бригад.
За последние 20 лет город на Неве непрерывно растет вверх. Башня «Лахта Центр», возведенная на берегу Финского залива, представляет собой самый северный небоскреб в мире высотой 462 метра. Возле него по плану должна появиться станция метро «Лахта» с подземным переходом к «Лахта Центру». Еще одним современным символом Северной столицы стал стадион «Газпром Арена». Его построили в 2016 году, а уже на следующий год он принимал игры Кубка конфедераций FIFA — 2017. А еще через год — игры чемпионата мира и чемпионата Европы по футболу. «Газпром Арена», рассчитанная на 68 тысяч зрителей, представляет собой самую посещаемую футбольную арену в Восточной Европе.
После реконструкции аэропорта «Пулково» он смог обслуживать до 25 миллионов пассажиров ежегодно. К 2030 году здесь запланировано появление еще одного пассажирского терминала. После этого аэропорт сможет принимать до 40 миллионов пассажиров ежегодно.
Пожалуй, главное событие в жизни Санкт-Петербурга связано с тем, что, наконец, построены сооружения, обеспечивающие защиту города от наводнений, которые происходили в истории свыше 300 раз. Строительство защитных сооружений началось еще в 70-е годы прошлого века, но введены в эксплуатацию они были в 2011 году. За это время могло произойти 26 наводнений. Возможный ущерб мог составить 123 миллиарда рублей.
В северном мегаполисе построен ЗСД, соединивший ряд крупных деловых центров города с морским портом, аэропортом, железнодорожными станциями и вокзалами. За сутки по ЗСД проезжает 100 тысяч автомобилей. Другим масштабным проектом стало строительство скоростной магистрали «Нева», соединяющей Москву с Санкт-Петербургом. Протяженность одной из первых крупных российских платных дорог составляет 669 километров. В 2024 году со строительством обхода Твери предполагается завершить строительство.