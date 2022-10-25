Мэрия подала ещё четыре иска к поставщику ледовых катков для Белгорода. Причиной послужило неисполнение обязательств по договорам подряда.
Подробностей исков в судебных документах пока нет. Известно, что общая сумма исков превысила 9 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Фонд ЖКХ требует с поставщика катков в Белгороде 11,5 млн рублей. Исполнителем выступала компания БСО. Примечательно, что организация является одним из основных получателей контрактов от Фонда поддержки ЖКХ Белгородской области.
Компания БСО зарегистрирована в Белгороде в 2013 году. Чистая прибыль в 2021 году составила 2,4 млн рублей. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий.
Согласно данным СПАРК, в 2022 году БСО участвовало в десяти судебных делах на сумму более 20 млн рублей. Также известно, что компания в 2021 году заключила 53 контракта на общую сумму в 1,1 млрд рублей.