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Мэрия подала ещё четыре иска к поставщику ледовых катков для Белгорода

Вчера, 13:33
Судебные тяжбы связаны с неисполнением обязательств по договорам подряда, следует из документов арбитража.

Мэрия подала ещё четыре иска к поставщику ледовых катков для Белгорода. Причиной послужило неисполнение обязательств по договорам подряда.

Подробностей исков в судебных документах пока нет. Известно, что общая сумма исков превысила 9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Фонд ЖКХ требует с поставщика катков в Белгороде 11,5 млн рублей. Исполнителем выступала компания БСО. Примечательно, что организация является одним из основных получателей контрактов от Фонда поддержки ЖКХ Белгородской области.

Компания БСО зарегистрирована в Белгороде в 2013 году. Чистая прибыль в 2021 году составила 2,4 млн рублей. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Согласно данным СПАРК, в 2022 году БСО участвовало в десяти судебных делах на сумму более 20 млн рублей. Также известно, что компания в 2021 году заключила 53 контракта на общую сумму в 1,1 млрд рублей.

 

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#Экономика#Эксклюзив#Есть повод#Белгород#БСО#Администрация Белгорода#Договоры подряда#Арбитражный суд#Наталья Корявых
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