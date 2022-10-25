После начала спецоперации против России западные страны начали массово вводить санкции. После этого многим иностранным компаниям, а также российским компаниям с иностранным капиталом пришлось закрыться и уйти с рынка. Свою деятельность приостанавливали производители авто, сети фастфудов, уходили бренды одежды, отменились кинопоказы. В марте текущего года эксперты отмечали, что освободившиеся ниши займут отечественные и китайские производители.
Генеральный директор компании «Мария» Ефим Кац в июне текущего года рассказал «Коммерсанту», что базовые потребности населения, то есть продукты, лекарства и одежду, отечественные компании смогут закрыть за полгода при поддержке государства. Что касается мебели, бытовой техники и электроники, то импортозамещение здесь может занять до полутора лет. На импортозамещение машиностроения может потребоваться до трёх лет.
Как рассказали «Бел.Ру» в региональном правительстве, в течение 2022 года сигналов о закрытии предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с участием иностранного капитала не поступало.
Кроме того, в настоящее время на территории области нет прекративших деятельность или объявивших о своём уходе промышленных предприятий, учредителями или бенефициарами которых являются нерезиденты РФ, а также в структуре владения которых есть иностранные компании.
Для обеспечения социальной стабильности области был создан региональный штаб по обеспечению устойчивости развития экономики. Он ведёт еженедельный мониторинг стабильности финансово-хозяйственной деятельности на 140 региональных предприятиях, в которых работает более 100 человек. В настоящий момент случаев закрытия или временной остановки предприятий не выявлено, высвобождения рабочих мест также не происходило.
Как сообщает «РБК» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок, потери ушедших из России компаний составляют $200–240 млрд. Наибольшие убытки понесли компании из США и Великобритании.
Так, по состоянию на начало сентября 2022 года 34% крупнейших иностранных компаний ограничили работу в России, ещё 15% решили покинуть РФ через передачу новому собственнику российского подразделения, 7% заявили о полном уходе с российского рынке без продажи бизнеса. Ограничение деятельности или уход для большинства зарубежных стран был сопряжён с ощутимыми финансовыми издержками.
В отраслевом разрезе наибольшие потери понёс иностранный бизнес, который специализируется в отраслях нефти и газа, банковской сфере, автопроме и пищевой промышленности. Меньше пострадали компании в сфере бытовой техники, микроэлектроники, деловых и IT-услуг.
Напомним, на прошлой неделе журналист «Бел.Ру» пообщалась с сотрудником магазина бытовой техники. Выяснилось, что в белгородских магазинах появилось много китайской техники, также увеличились поставки белорусской продукции. Жители области стали больше внимания обращать на китайские телефоны. Кроме того, в магазине стабилизировались цены.