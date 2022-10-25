Генеральный директор компании «Мария» Ефим Кац в июне текущего года рассказал «Коммерсанту», что базовые потребности населения, то есть продукты, лекарства и одежду, отечественные компании смогут закрыть за полгода при поддержке государства. Что касается мебели, бытовой техники и электроники, то импортозамещение здесь может занять до полутора лет. На импортозамещение машиностроения может потребоваться до трёх лет.