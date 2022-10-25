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Из села Муром под Белгородом вывезли 70% жителей

Вчера, 22:13
Фото: https://vk.com/gladkov_vv
Жителей Шебекино и Мурома разместили в ПВР в Старом Осколе. Белгородцев посетил глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков.

В пункте временного размещения живут уже 150 человек, 47 из которых – дети. Всего в этом ПВР Старый Оскол готов принять 300 переселенцев, но в горокруге есть ещё пункты.

По словам Чеснокова, село Муром Шебекинского горокруга покинули уже 70% населения.

Взрослым в ПВР Старого Оскола организовали трёхразовое питания, детей кормят четыре раза в день. Работают специалисты управления образования, социальной защиты населения и медицинских организаций. По вечерам для гостей организуют развлекательную программу. Для детей планируют поездки в зоопарк и на экскурсии.

«Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы проживание было комфортным», – написал Андрей Чесноков.
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#Ася Дугнист#Общество#Операция на Украине#Пвр#Муром#Шебекино#Старый Оскол#Беженцы#Андрей чесноков#Обстрелы#Эвакуация людей#Видео
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