Из села Муром под Белгородом вывезли 70% жителей

В пункте временного размещения живут уже 150 человек, 47 из которых – дети. Всего в этом ПВР Старый Оскол готов принять 300 переселенцев, но в горокруге есть ещё пункты.
По словам Чеснокова, село Муром Шебекинского горокруга покинули уже 70% населения.
Взрослым в ПВР Старого Оскола организовали трёхразовое питания, детей кормят четыре раза в день. Работают специалисты управления образования, социальной защиты населения и медицинских организаций. По вечерам для гостей организуют развлекательную программу. Для детей планируют поездки в зоопарк и на экскурсии.
«Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы проживание было комфортным», – написал Андрей Чесноков.