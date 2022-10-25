Гладков опроверг платное проживание в ПВР в Старом Осколе

Гладкова во время прямой линии «10 вопросов губернатору» спросили, можно ли самостоятельно приехать в пункт временного проживания в Старом Осколе и платить 2 500 руб. в сутки.
Губернатор опроверг информацию о необходимости платить за размещение. При этом в ПВР размещают только тех людей, которые «находятся в местах, где существует очень серьёзная угроза жизни и здоровью».
Просто приехать и жить там бесплатно – возможности нет.
Вячеслав Гладков
В настоящий момент последними временными переселенцами стали жители отдельных районов города Шебекино.