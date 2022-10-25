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Гладков опроверг платное проживание в ПВР в Старом Осколе

Вчера, 17:21
Фото: https://vk.com/gladkov_vv
Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков рассказал о правилах проживания в пунктах временного размещения.

Гладкова во время прямой линии «10 вопросов губернатору» спросили, можно ли самостоятельно приехать в пункт временного проживания в Старом Осколе и платить 2 500 руб. в сутки.

Губернатор опроверг информацию о необходимости платить за размещение. При этом в ПВР размещают только тех людей, которые «находятся в местах, где существует очень серьёзная угроза жизни и здоровью».

Просто приехать и жить там бесплатно – возможности нет.
Вячеслав Гладков

В настоящий момент последними временными переселенцами стали жители отдельных районов города Шебекино.

Часть жителей Шебекино под Белгородом перевезли в Старый Оскол из-за обстрелов
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