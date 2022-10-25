Фонд «Милосердие» помог организовать активный досуг для особенных детей

Проект «Летние забавы», автором которого стал руководитель региональной общественной организации инвалидов-колясочников Юрий Карапузов, стал одним из победителей программы «Стальное дерево».
Благодаря гранту организаторы проекта приобрели самокаты, электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и ролики, шлемы и комплекты защитного снаряжения, с помощью которых особенные дети смогли прокатиться и выбрать наиболее подходящее средство для активного отдыха. Авторы проекта также предусмотрели возможность транспортировки и мобильной подзарядки всего комплекта электрических средств передвижения.
«Проект „Стального дерева“ поможет ребятам поверить в свои силы, научиться чему-то новому, познакомиться со сверстниками и обязательно найти новых друзей. Кроме этого, родителям не придется тратить средства семейного бюджета на покупку или прокат весьма недешевых колесных устройств. При этом в городе появилась еще одна возможность для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья», — прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.
В теплое время года активный тест-драйв для всех желающих проходил на лыжероллерной трассе, в межсезонье такая возможность предоставлена семьям на территории одного из торговых центров, где организовали пространство безопасного катания детей — участников проекта.
Для справки:
Региональная общественная организация инвалидов-колясочников «Мы вместе» объединяет более 460 семей с особенными детьми и более 60 многодетных семей Старооскольского городского округа.