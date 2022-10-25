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Фонд «Милосердие» помог организовать активный досуг для особенных детей

Вчера, 09:06
Фото: Стойленский ГОК
При поддержке благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК — и Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) у старооскольских детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из многодетных семей появилась возможность освоить навыки безопасного катания.

Проект «Летние забавы», автором которого стал руководитель региональной общественной организации инвалидов-колясочников Юрий Карапузов, стал одним из победителей программы «Стальное дерево».

Благодаря гранту организаторы проекта приобрели самокаты, электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и ролики, шлемы и комплекты защитного снаряжения, с помощью которых особенные дети смогли прокатиться и выбрать наиболее подходящее средство для активного отдыха.  Авторы проекта также предусмотрели возможность транспортировки и мобильной подзарядки всего комплекта электрических средств передвижения.

Фото: Стойленский ГОК

«Проект „Стального дерева“ поможет ребятам поверить в свои силы, научиться чему-то новому, познакомиться со сверстниками и обязательно найти новых друзей. Кроме этого, родителям не придется тратить средства семейного бюджета на покупку или прокат весьма недешевых колесных устройств. При этом в городе появилась еще одна возможность для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья», — прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

В теплое время года активный тест-драйв для всех желающих проходил на лыжероллерной трассе, в межсезонье такая возможность предоставлена семьям на территории одного из торговых центров, где организовали пространство безопасного катания детей — участников проекта.

Для справки:

Региональная общественная организация инвалидов-колясочников «Мы вместе» объединяет более 460 семей с особенными детьми и более 60 многодетных семей Старооскольского городского округа.

#Общество#Старый Оскол
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