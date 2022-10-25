Фонд «Милосердие» помог организовать активный досуг для особенных детей

«Проект „Стального дерева“ поможет ребятам поверить в свои силы, научиться чему-то новому, познакомиться со сверстниками и обязательно найти новых друзей. Кроме этого, родителям не придется тратить средства семейного бюджета на покупку или прокат весьма недешевых колесных устройств. При этом в городе появилась еще одна возможность для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья», — прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.