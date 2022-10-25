Директор белгородской школы опровергла необходимость забирать документы при отъезде

Ранее мы писали о том, что родителей просят забирать документы из школы №21 при отъезде семьи из Белгорода. На телефоны белгородцев поступала смс-рассылка. В ней сообщалось, что, в случае возвращения в город, учеников примут обратно.
Новость оказалась скандальной. Замгубернатора Андрей Милёхин прокомментировал ситуацию и назвал такую деятельность незаконной.
Тогда директор школы №21 Белгорода Марина Галкина опровергла информацию о необходимости забирать документы. Директор дала комментарий «Открытому Белгороду»:
Я документы никому не выдавала, никто из родителей ко мне не обращался с просьбой выдать документ, никого я к этому не призывала. И зачем это делать, если идет дистанционное обучение?