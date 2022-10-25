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Директор белгородской школы опровергла необходимость забирать документы при отъезде

Вчера, 21:20
Фото: 1MI
Марина Галкина сообщила, что никого не призывала забирать документы.

Ранее мы писали о том, что родителей просят забирать документы из школы №21 при отъезде семьи из Белгорода. На телефоны белгородцев поступала смс-рассылка. В ней сообщалось, что, в случае возвращения в город, учеников примут обратно.

Новость оказалась скандальной. Замгубернатора Андрей Милёхин прокомментировал ситуацию и назвал такую деятельность незаконной.

В белгородской школе просят забирать документы при отъезде ребёнка
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Тогда директор школы №21 Белгорода Марина Галкина опровергла информацию о необходимости забирать документы. Директор дала комментарий «Открытому Белгороду»:

 Я документы никому не выдавала, никто из родителей ко мне не обращался с просьбой выдать документ, никого я к этому не призывала. И зачем это делать, если идет дистанционное обучение?

Напомним, что дистанционное обучение в школах Белгородской области продлили до 1 декабря.

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