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Белгородцы смогут сделать назальную прививку от коронавируса

Сегодня, 04:24
Фото: 1MI
Для этого в Белгород поступили 42 тыс. насадок-распылителей, которые позволяют сделать вакцину «Спутник V» безболезненной, сообщает Гладков.

Такой возможностью смогут воспользоваться 21 тыс. жителей Белгородской области, так как вакцина вводится два раза. Сейчас вакцина распределяется по больницам районов и горокругов. О том, как сделать такую прививку рассказал Вячеслав Гладков:


«Сейчас она распределяется по муниципальным образованиям, поэтому если у кого-то есть желание, вы можете такой возможностью воспользоваться, получив информацию в центральных районных больницах», – пишет губернатор.

Также губернатор отметил, что в нашем регионе вакцинация проходит достаточно активно – 1200 человек в день.

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#Дарья Немцева#Медицина#Новости Белгорода#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Прививка от коронавируса
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