Белгородцы смогут сделать назальную прививку от коронавируса

Такой возможностью смогут воспользоваться 21 тыс. жителей Белгородской области, так как вакцина вводится два раза. Сейчас вакцина распределяется по больницам районов и горокругов. О том, как сделать такую прививку рассказал Вячеслав Гладков:
«Сейчас она распределяется по муниципальным образованиям, поэтому если у кого-то есть желание, вы можете такой возможностью воспользоваться, получив информацию в центральных районных больницах», – пишет губернатор.
Также губернатор отметил, что в нашем регионе вакцинация проходит достаточно активно – 1200 человек в день.