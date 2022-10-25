Белгородскую область накроют ливни

При несильном юго-восточном ветре ночью в Белгородской области будет до 9 градусов тепла. Днём ветер сменится на юго-западный, а воздух прогреется до +12 °С. При этом пройдут дожди, днём местами сильные.
В Белгороде осадки начнутся к вечеру вторника и продлятся до конца следующего дня. Пик дождей придётся на утро среды, когда выпадет до 6 мм осадков.
До Старого Оскола сильный дождь доберётся ближе к вечеру. Потому и температура за день не превысит отметки в 10 градусов выше нуля. В Новом Осколе дожди ожидаются обильные – до 10 мм осадков вечером 26 октября, но будет до +11. В Валуйках – до +12 и до 15 мм осадков.