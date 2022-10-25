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Белгородские сёла обстреляли, а мужчину ранили военные: итоги дня

Вчера, 16:00
Сёла Белгородской области в нескольких районах атаковали ВСУ, военные ранили белгородца, случайно попавшего в расположение, а в небе наблюдали солнечное затмение.

Обстрелы

Несколько районов региона подверглись обстрелам. 25 октября ВСУ обстреляли село село Тишанка в Волоконовском районе. Повреждения получили пять домов.

Также обстрелам подверглись пограничные пункты перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах. Пострадавших нет, однако два дома в Вериговке повредило.

Несколько районов Белгородской области обстреляли со стороны Украины
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Белгородец и военные

Выпивший житель региона случайно забрёл в воинское расположение. По 55-летнему мужчине из приграничного села открыли огонь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

На предупреждения военнослужащих белгородец не реагировал, поэтому в него выстрелили. Мужчину госпитализировали в районную больницу.

Пьяный белгородец забрёл в расположение военных и получил огнестрельное ранение
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Солнечное затмение

Белгородцы поехали в соседний регион, чтобы увидеть солнечное затмение. В Белгородской области было облачно, поэтому природное явление они направились наблюдать в Воронежскую.

Фотографии появились в Сети. Жители других городов страны также присылали снимки, в частности, из Рязани.

 

Белгородцы поехали смотреть солнечное затмение в Воронежскую область
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#Общество#Обстрелы ВСУ#Военные#Солнечное затмение#Наталья Корявых
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