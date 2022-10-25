Белгородские сёла обстреляли, а мужчину ранили военные: итоги дня

Несколько районов региона подверглись обстрелам. 25 октября ВСУ обстреляли село село Тишанка в Волоконовском районе. Повреждения получили пять домов.
Также обстрелам подверглись пограничные пункты перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах. Пострадавших нет, однако два дома в Вериговке повредило.
Выпивший житель региона случайно забрёл в воинское расположение. По 55-летнему мужчине из приграничного села открыли огонь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
На предупреждения военнослужащих белгородец не реагировал, поэтому в него выстрелили. Мужчину госпитализировали в районную больницу.
Белгородцы поехали в соседний регион, чтобы увидеть солнечное затмение. В Белгородской области было облачно, поэтому природное явление они направились наблюдать в Воронежскую.
Фотографии появились в Сети. Жители других городов страны также присылали снимки, в частности, из Рязани.