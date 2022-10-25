Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородец не смог довезти коров в Сибирь: умерли из-за травматического шока

Вчера, 11:09
Фото: 1MI
Предприниматель мог лишиться земельного участка, поэтому выплатил долг, сообщили в региональном УФССП.

Старооскольский предприниматель не смог привезти коров живыми в Новосибирскую область. Мужчине пришлось выплатить более 1,6 млн рублей, чтобы не лишиться земельного участка. Умерли девять коров из 33.

Смерть животных произошла из-за нарушения нервной деятельности в связи с травматическим шоком. Заказчик обратился в арбитражный суд Белгородской области и потребовал возместить материальный ущерб.

Сразу выплачивать долги бизнесмен не стал. Приставы наложили арест на его недвижимость. Мужчина побоялся лишиться участка и заплатил более 1,7 млн рублей. В сумму вошёл и исполнительский сбор за задержку.

Напомним, житель Губкина взыскал 500 тыс. рублей с работодателя из-за травмы на производстве. Другой белгородец через суд получил компенсацию от ДПС за незаконный штраф.

 

Мобилизованный белгородец попросил Гладкова помочь продать 20 коров
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородка спросила у Гладкова о выплатах за убитых при обстрелах коров и козС начала лета в Белгородской области нашли бешеных корову и ежаКурские коровы дают больше молока, чем белгородские
#Евгений Грицков#Экономика#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Новосибирск#Воронеж#Коровы умерли от травматического шока#Судебные приставы#Должник
Подпишитесь
Несколько районов Белгородской области обстреляли со стороны Украины
Вчера, 16:23
В Белгородской области открылся первый инновационный офис банка
Вчера, 16:27
Как частичная мобилизация повлияла на экономику Белгородской области
Вчера, 08:21
Гладков ответил на предложение депутата Госдумы об эвакуации детей без родителей
Сегодня, 00:17
Переселенцы из Шебекино продолжат оплачивать ипотеку и коммунальные услуги
Вчера, 21:12
Пьяный белгородец забрёл в расположение военных и получил огнестрельное ранение
Вчера, 11:33