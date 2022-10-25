Белгородец не смог довезти коров в Сибирь: умерли из-за травматического шока

Старооскольский предприниматель не смог привезти коров живыми в Новосибирскую область. Мужчине пришлось выплатить более 1,6 млн рублей, чтобы не лишиться земельного участка. Умерли девять коров из 33.
Смерть животных произошла из-за нарушения нервной деятельности в связи с травматическим шоком. Заказчик обратился в арбитражный суд Белгородской области и потребовал возместить материальный ущерб.
Сразу выплачивать долги бизнесмен не стал. Приставы наложили арест на его недвижимость. Мужчина побоялся лишиться участка и заплатил более 1,7 млн рублей. В сумму вошёл и исполнительский сбор за задержку.
Напомним, житель Губкина взыскал 500 тыс. рублей с работодателя из-за травмы на производстве. Другой белгородец через суд получил компенсацию от ДПС за незаконный штраф.