Белгородец до смерти забил знакомого ведром, графином, антенной и бруском

Белгородец до смерти забил своего знакомого первым, что попалось под руку. Злоумышленник избивал потерпевшего сковородкой, ведром, графином, бруском, антенной и ведром. Последний умер от полученных травм.
Инцидент произошёл 10 февраля. Компания мужчин собралась в гостях у знакомого, который впоследствии стал свидетелем в суде. Ссора между белгородцами началась из-за того, что злоумышленник слишком долго ходил за водкой.
Перепалка переросла в драку. Подсудимый напал на знакомого. Последний получил серьёзные травмы и умер на следующее утро. В общей сложности мужчина нанёс потерпевшему 44 удара.
Вину белгородец признавать не стал. Суд, напротив, посчитал его виновным и приговорил к десяти годам колонии строгого режима и обязал выплатить 1 млн рублей по гражданскому иску. Приговор ещё можно обжаловать.
Напомним, другой житель региона пытался вонзить нож в голову соперника. Задержать мужчину удалось благодаря его соседям. Ещё один белгородец приревновал жену к брату и трижды ударил её ножом в грудь.