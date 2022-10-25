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Белгородец до смерти забил знакомого ведром, графином, антенной и бруском

Вчера, 09:54
Фото: 1MI
Мужчина хватал первое, что попадалось под руку. Потерпевший умер от полученных травм, сообщили в городской прокуратуре.

Белгородец до смерти забил своего знакомого первым, что попалось под руку. Злоумышленник избивал потерпевшего сковородкой, ведром, графином, бруском, антенной и ведром. Последний умер от полученных травм.

Инцидент произошёл 10 февраля. Компания мужчин собралась в гостях у знакомого, который впоследствии стал свидетелем в суде. Ссора между белгородцами началась из-за того, что злоумышленник слишком долго ходил за водкой.

Перепалка переросла в драку. Подсудимый напал на знакомого. Последний получил серьёзные травмы и умер на следующее утро. В общей сложности мужчина нанёс потерпевшему 44 удара.

Вину белгородец признавать не стал. Суд, напротив, посчитал его виновным и приговорил к десяти годам колонии строгого режима и обязал выплатить 1 млн рублей по гражданскому иску. Приговор ещё можно обжаловать.

Напомним, другой житель региона пытался вонзить нож в голову соперника. Задержать мужчину удалось благодаря его соседям. Ещё один белгородец приревновал жену к брату и трижды ударил её ножом в грудь.

 

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#Происшествия#Криминал#Забил до смерти#Прокуратура белгорода#Наталья Корявых
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