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Белгород занял второе место в рейтинге платного парковочного пространства

Сегодня, 07:18
Фото: 1MI
Итоговый рейтинг составил 59,1. Областной центр обошла только Москва, следует из данных «Дорнадзора».

Белгородская область заняла второе место в рейтинге платного парковочного пространства. Итоговый рейтинговый балл составил 59,1. Лучше результат только в Москве. Замыкает тройку лидеров Краснодар.

Как указано в рейтинге, физическая доступность платных парковок в Белгороде оценивается в 6,3, а финансовая – в 12. Эффективность составила 5,9, удобство – 18. Устойчивое развитие аналогично с Москвой – 17.

Исследование проводилось на основе открытых данных администраций, транспортных ведомств, сайтов компаний-операторов платных парковок и официальных новостных каналов. Специалисты анализировали 97 городов с населением более 200 тыс. человек.

Ранее «Бел.Ру» опубликовало материал с локациями и стоимостью платных парковок в Белгороде. Также в областном центре снизили цены на парковочные абонементы.

 

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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Платные парковки#Рейтинг регионов#Наталья Корявых
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