Белгород занял второе место в рейтинге платного парковочного пространства

Белгородская область заняла второе место в рейтинге платного парковочного пространства. Итоговый рейтинговый балл составил 59,1. Лучше результат только в Москве. Замыкает тройку лидеров Краснодар.
Как указано в рейтинге, физическая доступность платных парковок в Белгороде оценивается в 6,3, а финансовая – в 12. Эффективность составила 5,9, удобство – 18. Устойчивое развитие аналогично с Москвой – 17.
Исследование проводилось на основе открытых данных администраций, транспортных ведомств, сайтов компаний-операторов платных парковок и официальных новостных каналов. Специалисты анализировали 97 городов с населением более 200 тыс. человек.
Ранее «Бел.Ру» опубликовало материал с локациями и стоимостью платных парковок в Белгороде. Также в областном центре снизили цены на парковочные абонементы.