Банк «Фридом Финанс» меняет владельца и наименование на «Цифра банк»

Группа FRHC сообщила о сделке купли-продажи 100%-ной доли в уставном капитале ИК «Фридом Финанс» 20 октября. Единственным покупателем активов холдинга станет Максим Повалишин – один из учредителей компании, в которой он занимал различные руководящие должности. Чтобы сделка завершилась, нужно согласовать ее условия и кандидатуру нового владельца. Все процедуры осуществляются в соответствии с российским законодательством.
Максим Повалишин уже несколько лет является членом наблюдательного совета банка., который он возглавит в ближайшее время.
Та часть российского бизнеса, которая представлена банком «Фридом Финанс» и одноименной инвесткомпанией, получит новое наименование – «Цифра». Это название максимально точно отражает направление развития единой экосистемы, к которой присоединятся лизинговая и управляющая организации. После преобразований банк направит свою деятельность на развитие бизнеса и внедрение инновационных IT-решений на российском рынке.
Отмечается, что «Цифра банк» в ходе работы будет руководствоваться принципами открытости и прозрачности. Такой подход откроет новые перспективы для клиентов в финансовом отношении, а также обеспечит эффективное использование возможностей сектора.
Банк под новым брендом сохранит накопленный положительный опыт работы и усовершенствует процессы, учитывая меняющуюся парадигму бизнеса в России. Так считает председатель правления банка «Фридом Финанс» Сергей Носов.
Он также отметил, что смена владельца и ребрендинг никак не повлияют на текущие процессы. Банк по-прежнему будет надежной финорганизацией для своих клиентов и партнеров, где работают сотрудники высокой квалификации.