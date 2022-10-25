Банк «Фридом Финанс» меняет владельца и наименование на «Цифра банк»

Группа FRHC сообщила о сделке купли-продажи 100%-ной доли в уставном капитале ИК «Фридом Финанс» 20 октября. Единственным покупателем активов холдинга станет Максим Повалишин – один из учредителей компании, в которой он занимал различные руководящие должности. Чтобы сделка завершилась, нужно согласовать ее условия и кандидатуру нового владельца. Все процедуры осуществляются в соответствии с российским законодательством.