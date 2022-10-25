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Банк «Фридом Финанс» меняет владельца и наименование на «Цифра банк»

Вчера, 13:36
ООО Банк «Фридом Финанс» выходит из группы Freedom Holding Corp. (FRHC). Финорганизация принадлежит инвесткомпании «Фридом Финанс», у которой меняется владелец. Также банк проведет процедуру смены наименования и будет называться «Цифра банк».

Группа FRHC сообщила о сделке купли-продажи 100%-ной доли в уставном капитале ИК «Фридом Финанс» 20 октября. Единственным покупателем активов холдинга станет Максим Повалишин – один из учредителей компании, в которой он занимал различные руководящие должности. Чтобы сделка завершилась, нужно согласовать ее условия и кандидатуру нового владельца. Все процедуры осуществляются в соответствии с российским законодательством.

Максим Повалишин уже несколько лет является членом наблюдательного совета банка., который он возглавит в ближайшее время.

Та часть российского бизнеса, которая представлена банком «Фридом Финанс» и одноименной инвесткомпанией, получит новое наименование – «Цифра». Это название максимально точно отражает направление развития единой экосистемы, к которой присоединятся лизинговая и управляющая организации. После преобразований банк направит свою деятельность на развитие бизнеса и внедрение инновационных IT-решений на российском рынке.

Отмечается, что «Цифра банк» в ходе работы будет руководствоваться принципами открытости и прозрачности. Такой подход откроет новые перспективы для клиентов в финансовом отношении, а также обеспечит эффективное использование возможностей сектора.

Банк под новым брендом сохранит накопленный положительный опыт работы и усовершенствует процессы, учитывая меняющуюся парадигму бизнеса в России. Так считает председатель правления банка «Фридом Финанс» Сергей Носов.

Он также отметил, что смена владельца и ребрендинг никак не повлияют на текущие процессы. Банк по-прежнему будет надежной финорганизацией для своих клиентов и партнеров, где работают сотрудники высокой квалификации.

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