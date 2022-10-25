Александр Ягубкин. Донецкий боксер, увы, не ставший соперником Майка Тайсона

Суть игры заключается в следующем: участвуют два человека — ведущий и игрок — можно с полной уверенностью сказать, что это потенциальная жертва. У ведущего три наперстка и маленький шарик. Накрыв шарик, как нам кажется, одним из наперстков, он быстро меняет их местами, как бы, запутывая игрока, но в то же время оставляя человеку уверенность, что шарик именно под тем наперстком, которым был накрыт шарик вначале игры. Вы конечно, выберете именно этот наперсток. Но шарика там не будет, не будет и под вторым и, мало того, под третьим шариком — его тоже нет! У опытного шулера, шарика не оказывается вообще ни под каким наперстком.