Александр Коц осветил обстановку в Белгородской области на «Первом канале»

Также Александр Коц рассказал об одном из обстрелов Белгородской области, под который попал лично – 20 октября в селе Муром Шебекинского горокруга. Коц вместе с главой района прятался в подвале обстреливаемого из миномёта детсада. После окончания обстрела военкор проверил территорию вокруг на наличие военных объектов, но ничего не нашёл: