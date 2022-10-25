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Александр Коц осветил обстановку в Белгородской области на «Первом канале»

Вчера, 22:39
Фото: https://vk.com/gladkov_vv
Военкор KP.RU Александр Коц сообщил о живущих на границе белгородцах и обстрелах Шебекино.

Во время эфира «Время покажет» на «Первом канале» Александр Коц поделился реальностью Белгородской области. Журналист рассказал о живущих под обстрелами жителях приграничного села Середа Шебекинского горокруга.

Несмотря на эвакуацию, которая прошла ещё весной, остались несколько людей, отказывающихся покидать село. По словам Коца, всегда найдутся люди, которые отказываются уезжать, даже при самых страшных обстоятельствах.

 

Также Александр Коц рассказал об одном из обстрелов Белгородской области, под который попал лично – 20 октября в селе Муром Шебекинского горокруга. Коц вместе с главой района прятался в подвале обстреливаемого из миномёта детсада. После окончания обстрела военкор проверил территорию вокруг на наличие военных объектов, но ничего не нашёл:

По этому детскому саду бил миномёт. Зачем? Я специально обошёл этот детский сад: там не было никаких позиций, спальных мест для военных, рядом никаких военных объектов тоже не было.
Александр Коц рассказал подробности об обстрелах Шебекино и Мурома
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Военкор отметил собранность Белгородской области и похвалил жителей за отважное прохождение таких испытаний.

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