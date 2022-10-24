Замгубернатора прокомментировал ситуацию в школе № 21 в Белгороде

В соцсетях белгородцы неоднократно задавали вопрос о том, нужно ли забирать документы из школы, если дети на время уезжают. Рассылку с этой просьбой получили родители учеников школы № 21. Это незаконно.
Замгубернатора Андрей Милёхин прокомментировал ситуацию. Школа не имеет права выставлять подобные требования. Задача родителей состоит в том, чтобы обеспечить доступ ребёнка к обучающим материалам. Необходимо подключаться к занятиям по расписанию. Документы забирать в таком случае не нужно.
Напомним, родители школьников получили сообщения, в которых указано, что нужно забрать документы в случае временного переезда в другую область. При этом руководство школы обещало принять учащихся обратно по возвращении. Школы в регионах будут на дистанционке до 1 декабря.