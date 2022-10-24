Вопрос о мечети, дома для детей-сирот и ситуацию в школах обсуждали белгородцы

Мечеть в областном центре готовы построить только если горожане сами выберут подходящее место. Жительница города написала в комментариях у губернатора на странице и сказала, что в Белгороде множество православных храмов. В регионе тем временем множество приверженцев других религий, притом не только приезжих студентов.