Вопрос о мечети, дома для детей-сирот и ситуацию в школах обсуждали белгородцы

Мечеть в областном центре готовы построить только если горожане сами выберут подходящее место. Жительница города написала в комментариях у губернатора на странице и сказала, что в Белгороде множество православных храмов. В регионе тем временем множество приверженцев других религий, притом не только приезжих студентов.
Женщине ответил мэр Антон Иванов. Градоначальник попросил обозначить желаемые места или районы для размещения мечети. Вопрос в этом случае готовы «рассмотреть в упрощённом порядке».
Пустующие дома детей-сирот
Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что о многих домах для детей-сирот в Белгородской области никто не живёт. Деньги на них тратят, а что там происходит, неясно.
Губернатор побывал в домах в Шебекинском городском округе после обстрелов. По его словам, их трудно назвать жилыми помещениями. Чиновник поручил усилить контроль за указанным направлением.
Инцидент со школой
Родителям учеников школы № 21 в Белгороде пришла смс-рассылка, где руководство школы просит забрать документы, если ребёнок уедет за пределы области. Детей при этом обещали принять обратно по возвращении. Примечательно, что школьники в регионе учатся на удалёнке как минимум до 1 декабря.
Ситуацию разъяснил замгубернатора Андрей Милёхин. Чиновник сказал, что подобные просьбы незаконны. От родителей лишь требуется дать детям необходимые условия для дистанционного обучения. Документы забить не нужно.