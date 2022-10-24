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Вопрос о мечети, дома для детей-сирот и ситуацию в школах обсуждали белгородцы

Вчера, 14:58
В Белгороде может появиться мечеть, в домах для детей-сирот почти никто не живёт, а родителей учащихся просят забрать документы из школы.

Появление мечети

Мечеть в областном центре готовы построить только если горожане сами выберут подходящее место. Жительница города написала в комментариях у губернатора на странице и сказала, что в Белгороде множество православных храмов. В регионе тем временем множество приверженцев других религий, притом не только приезжих студентов.

Женщине ответил мэр Антон Иванов. Градоначальник попросил обозначить желаемые места или районы для размещения мечети. Вопрос в этом случае готовы «рассмотреть в упрощённом порядке».

В Белгороде появится мечеть, если горожане предложат подходящее для неё место
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Пустующие дома детей-сирот

Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что о многих домах для детей-сирот в Белгородской области никто не живёт. Деньги на них тратят, а что там происходит, неясно.

Губернатор побывал в домах в Шебекинском городском округе после обстрелов. По его словам, их трудно назвать жилыми помещениями. Чиновник поручил усилить контроль за указанным направлением.

В Шебекинском округе после обстрелов повреждено пять домов для детей-сирот
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Инцидент со школой

Родителям учеников школы № 21 в Белгороде пришла смс-рассылка, где руководство школы просит забрать документы, если ребёнок уедет за пределы области. Детей при этом обещали принять обратно по возвращении. Примечательно, что школьники в регионе учатся на удалёнке как минимум до 1 декабря.

Ситуацию разъяснил замгубернатора Андрей Милёхин. Чиновник сказал, что подобные просьбы незаконны. От родителей лишь требуется дать детям необходимые условия для дистанционного обучения. Документы забить не нужно.


Замгубернатора прокомментировал ситуацию в школе № 21 в Белгороде
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#Строительство мечети в Белгороде#Дома для детей-сирот#Дистанционное обучение в школах#Наталья Корявых
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