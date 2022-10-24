В Шебекинском округе после обстрелов повреждено пять домов для детей-сирот

В Шебекинском округе Белгородской области в результате обстрелов повреждены пять домов, построенных для детей-сирот. Их восстановят за счёт муниципалитета.
Ситуацию с жильём прокомментировал глава горокруга Владимир Жданов. Всего в муниципалитете должны приобрести 29 жилых помещений. 20 из них – дома. Также нужно приобрести девять квартир. Одну уже купили.
Губернатор Вячеслав Гладков встретился с детьми-сиротами, которых после обстрела отселили. Они переживают за своё имущество. Глава региона поручил ускорить работу по восстановлению домов. Она будет находиться под контролем властей.
19 октября Шебекино подверглось обстрелу. Разрушили дома для детей-сирот. Местами были оборваны линии электропередачи. В тот день из-за атаки ВСУ пострадали трое человек.
Ещё один обстрел города привёл к тому, что были уничтожены три торговых центра. Погибли два человека, пострадали ещё 13.