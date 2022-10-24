В «нетмонет» теперь можно сохранить данные через мобильный ID

Чтобы оставить чаевые, гость камерой сканирует QR-код в нижней части своего чека. Попав на страницу официанта, он выбирает сумму и ставит галочку под пунктом «Авторизация через Mobile ID». На этом моменте обрабатываются данные и определяется номер телефона.
Уже после первого использования сервиса «нетмонет» при идентификации через мобильный ID больше не придется тратить время на повторный ввод цифр с карты. В следующий раз сервис автоматически предложит использовать уже сохраненную карту. Или карты. Это абсолютно безопасно — данные будут надежно храниться в зашифрованном виде внутри «нетмонет». Если клиент зайдет с другой сим-карты, то данные не будут показаны, это создает дополнительную защиту.
Технологию Mobile ID разработал билайн, в данный момент сервис также доступен абонентам Теле 2.
«Обезличенное сохранение зашифрованных данных через мобильный ID — поворотный момент в развитии электронных чаевых. Основной вызов всех сервисов с функцией оплаты — идентифицировать пользователя, чтобы избавить его от ввода данных банковской карты при каждой оплате. Это несложно сделать, когда у пользователя установлено мобильное приложение, но становится практически нереализуемым для таких web-приложений, как „нетмонет“. Благодаря партнерству мы сократили время на оплату чаевых для более 30% пользователей, а это — сотни тысяч людей. Дальше больше», — прокомментировал основатель и директор «нетмонет» Егор Высоцкий.
В будущем идентификация пользователей через мобильную связь даст возможность собирать информативную статистику и качественно улучшать работу ресторанов. Используя большие данные можно будет выяснить, кто из гостей пришел в первый раз, а кто бывает на постоянной основе, узнать сумму чека и чаевых, сравнить предпочтения гостей в ресторанах одной сети и в разных ресторанах одного сегмента (низкий, высокий, средний, премиум). При этом номер телефона будет зашифрован и данные клиентов защищены.
Также можно уточнить уровень удовлетворенности постоянных гостей, качественно оценить работу официантов и понять, что надо добавить в меню. А применяя геоаналитику, можно подобрать место для нового ресторана.
«Мы видим, что проект Альфа-Банка „нетмонет“ уже давно не просто стартап. Он активно развивается и каждый раз показывает выдающиеся результаты — улучшает функционал и обеспечивает удобство клиентов. Все это — благодаря команде и партнёрствам. Использование Mobile ID — еще одна интересная инновация на ранке», — подчеркнул директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.
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