В «нетмонет» теперь можно сохранить данные через мобильный ID

«Обезличенное сохранение зашифрованных данных через мобильный ID — поворотный момент в развитии электронных чаевых. Основной вызов всех сервисов с функцией оплаты — идентифицировать пользователя, чтобы избавить его от ввода данных банковской карты при каждой оплате. Это несложно сделать, когда у пользователя установлено мобильное приложение, но становится практически нереализуемым для таких web-приложений, как „нетмонет“. Благодаря партнерству мы сократили время на оплату чаевых для более 30% пользователей, а это — сотни тысяч людей. Дальше больше», — прокомментировал основатель и директор «нетмонет» Егор Высоцкий.