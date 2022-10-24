В нацпроект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет» включили Ростов-на-Дону

На Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Г. М. Бериева начали строить два самолета-амфибии Бе-200 для нужд МЧС. Ведомству уже передали шесть серийных бортов для формируемой специальной эскадрильи. В ее состав войдет десять воздушных судов. На предприятии создают и другую новейшую технику. Там идут летные и сертификационные испытания. Удачные проекты внедряют в серийное производство.