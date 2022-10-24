В нацпроект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет» включили Ростов-на-Дону

Моменты новейшей истории, которые заметнее всего отразились на мироощущении современной молодежи, устанавливают сотрудники СМИ, социологи и прочие специалисты. На самые важные вопросы интервьюеров отвечают представители фокус-групп со всей РФ. Об этом информирует rostovgazeta.ru.
Сейчас речь пойдет о Ростове-на-Дону. Там к чемпионату мира по футболу 2018 года возвели стадион мирового уровня — «Ростов Арена». На объекте прошли четыре игры группового этапа и одна — в рамках плей-офф. Стадион может принять свыше 43 тыс. гостей.
В административном центре Ростовской области при реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России» открылась современная воздушная гавань. Она получила имя атамана Донского казачьего войска, героя Отечественной войны 1812 года Матвея Платова. Аэропорт «Платов» стал обладателем премии «Воздушные ворота России — 2020» в номинации «Лучший аэропорт в категории от 2 млн до 4 млн пассажиров» и в номинации «Лучшее дизайнерское решение».
Кроме того, в Ростовской области возвели около 500 новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий (ФАПов). До конца 2023 года власти региона обещают открыть и отремонтировать еще 99 поликлиник, поликлинических отделений, подстанций скорой медицинской помощи и участковых больниц. В регионе с 2012 года реализуют программу «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
На Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Г. М. Бериева начали строить два самолета-амфибии Бе-200 для нужд МЧС. Ведомству уже передали шесть серийных бортов для формируемой специальной эскадрильи. В ее состав войдет десять воздушных судов. На предприятии создают и другую новейшую технику. Там идут летные и сертификационные испытания. Удачные проекты внедряют в серийное производство.
В Таганроге реализуется проект «Таганрогский трамвай». В его рамках закупили современные малошумные трамваи. В этом году должен завершиться капремонт путей и контактной сети. В городе появятся дополнительные остановочные комплексы и современное депо. В целом в рамках проекта закупят 60 трамваев, положат 43 км трамвайной сети, разместят 100 новых остановочных павильонов и посадочных площадок.