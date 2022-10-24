Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В конце ноября в Москве будет организован Первый Российский винодельческий форум

Вчера, 16:53
Фото: piqsels.com
С 24 по 26 ноября на территории столичного отеля Radisson Collection будет проходить первый Российский винодельческий форум. Программа мероприятия включает выставку, презентации отечественных виноделов и дегустации.

Как сообщает newsnn.ru, форум организован Фондом Росконгресс и ассоциацией «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при участии российских властей. Медиахолдинг 1MI играет роль официального информационного партнера данного события. Оргкомитетом по подготовке и проведению форума руководит заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.

Отрасль виноградарства и виноделия в нашей стране начала стремительно развиваться около двух лет назад, когда начал действовать ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» и была приостановлена реализация виноматериала зарубежных производителей в России. Учреждение Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России и формирование нормативно-правовой базы для запуска нового закона помогает государству популяризировать российскую винную продукцию защищенных наименований.

По словам председателя правления ассоциации «ФСРО виноградарей и виноделов России» Дмитрия Киселева, перед отечественным виноградарством и виноделием стоит множество внешних и внутренних проблем. В целях эффективного взаимодействия производителей, государства и науки необходимо создать дискуссионное пространство подходящего масштаба, и первый винный форум вполне способен взять на себя роль центра отраслевой экспертизы.

Организаторы форума ставят перед собой приоритетную задачу – сформировать конгрессную экосистему в винной отрасли, наладив диалог всех участников рынка на одном мероприятии. Первый Российский винодельческий форум объединит производителей, органы надзора, экспертов, инвесткомпании, дистрибьюторов и целевую аудиторию. 

Проведение форума будет способствовать популяризации винодельческой отрасли, в его рамках пройдут диалоги о наиболее острых проблемах развития виноделия в России и создании эффективных методов ведения деятельности.

В ходе реализации деловой программы запланировано проведение мероприятий по нескольким тематикам: виноградарство и виноделие; логистика, дистрибуция и ретейл; продвижение российского вина на российском и международном рынках; правовые аспекты винодельческой отрасли.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на официальном сайте форума: https://wineforum.info/.

Подпишитесь
Из села Муром под Белгородом вывезли 70% жителей
Сегодня, 01:13
Четверо пострадавших при обстреле Шебекино находятся в больнице
Вчера, 19:10
Вячеслав Гладков: В домах для детей-сирот в Белгородской области никто не живёт
Вчера, 10:36
Директор белгородской школы опровергла необходимость забирать документы при отъезде
Сегодня, 00:20
Жерновой передал доли в своих компаниях другой своей компании в Белгороде
Вчера, 14:50
У главы Старого Оскола на одного заместителя стало меньше
Вчера, 19:48