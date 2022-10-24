В конце ноября в Москве будет организован Первый Российский винодельческий форум

Отрасль виноградарства и виноделия в нашей стране начала стремительно развиваться около двух лет назад, когда начал действовать ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» и была приостановлена реализация виноматериала зарубежных производителей в России. Учреждение Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России и формирование нормативно-правовой базы для запуска нового закона помогает государству популяризировать российскую винную продукцию защищенных наименований.