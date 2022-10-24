В белгородской школе просят забирать документы при отъезде ребёнка

С 31 октября по 1 декабря дети будут учиться удалённо. Руководство школы заявило, что к этому нужно относиться с пониманием. Семьи просят сообщать об актуальных изменениях. Никаких документов, объясняющих, на каких основаниях сформирована просьба, школа не предоставила.