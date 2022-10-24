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В белгородской школе просят забирать документы при отъезде ребёнка

Вчера, 11:31
Фото: 1MI
Подобные сообщения получили родители учеников школы № 21. Детей при этом обещают принять назад. Проблему заметили журналисты Go31.ru.

В школе № 21 в Белгороде родителей заставляют забирать документы в случае отъезда ребёнка. Рассылку белгородцы получают на телефон. Школа при этом обещает принять учеников назад, когда они вернутся.

С 31 октября по 1 декабря дети будут учиться удалённо. Руководство школы заявило, что к этому нужно относиться с пониманием. Семьи просят сообщать об актуальных изменениях. Никаких документов, объясняющих, на каких основаниях сформирована просьба, школа не предоставила.

“Бел.Ру” обратилось за комментарием в мэрию Белгорода, там попросили оформить официальный запрос.

В белгородских школах ранее продлили каникулы. Они закончатся 30 октября, а начались – 17 октября. Инициатором подобной меры стал губернатор Вячеслав Гладков. Он тогда же заявил, что так заботятся о безопасности школьников.

 

Каникулы в школах Белгорода продлили до 30 октября включительно
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#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Дистанционное обучение в школах#Забрать документы школьника при переезде#Наталья Корявых
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