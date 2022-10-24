В белгородской школе просят забирать документы при отъезде ребёнка

В школе № 21 в Белгороде родителей заставляют забирать документы в случае отъезда ребёнка. Рассылку белгородцы получают на телефон. Школа при этом обещает принять учеников назад, когда они вернутся.
С 31 октября по 1 декабря дети будут учиться удалённо. Руководство школы заявило, что к этому нужно относиться с пониманием. Семьи просят сообщать об актуальных изменениях. Никаких документов, объясняющих, на каких основаниях сформирована просьба, школа не предоставила.
“Бел.Ру” обратилось за комментарием в мэрию Белгорода, там попросили оформить официальный запрос.
В белгородских школах ранее продлили каникулы. Они закончатся 30 октября, а начались – 17 октября. Инициатором подобной меры стал губернатор Вячеслав Гладков. Он тогда же заявил, что так заботятся о безопасности школьников.