В Белгородской области начнут обучать детей-сирот ведению домашнего хозяйства

Детей-сирот в Белгородской области будут обучать ведению домашнего хозяйства. Губернатор Вячеслав Гладков считает, что у них возникают проблемы из-за неимения соответствующего опыта. По словам главы региона, у детей нет понимания, что во взрослой жизни нужно что-то делать своими руками.
У меня сломалась дверь. Кто виноват? Не сосед виноват, который её разбил, а власти, которые мне ничего не дают.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Чиновник поручил своим заместителям провести работу по этому направлению. Дети после интернатов не знают, как вести бюджет и домашнее хозяйство, пояснил Гладков. Особенно остро проблема наблюдается в Шебекинском горокруге. Министр соцзащиты населения и труда Елена Батанова сообщила, что можно разработать программы или курсы.