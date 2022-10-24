В Белгородской области начнут обучать детей-сирот ведению домашнего хозяйства

Чиновник поручил своим заместителям провести работу по этому направлению. Дети после интернатов не знают, как вести бюджет и домашнее хозяйство, пояснил Гладков. Особенно остро проблема наблюдается в Шебекинском горокруге. Министр соцзащиты населения и труда Елена Батанова сообщила, что можно разработать программы или курсы.