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В Белгородской области начнут обучать детей-сирот ведению домашнего хозяйства

Сегодня, 07:58
Фото: правительство Белгородской области

Вячеслав Гладков заявил о проблемах с социализацией сирот в Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что у многих сирот проблемы из-за отсутствия бытового опыта. Глава региона поручил своим заместителям разобраться в ситуации.

Детей-сирот в Белгородской области будут обучать ведению домашнего хозяйства. Губернатор Вячеслав Гладков считает, что у них возникают проблемы из-за неимения соответствующего опыта. По словам главы региона, у детей нет понимания, что во взрослой жизни нужно что-то делать своими руками.  

У меня сломалась дверь. Кто виноват? Не сосед виноват, который её разбил, а власти, которые мне ничего не дают.
 Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Чиновник поручил своим заместителям провести работу по этому направлению. Дети после интернатов не знают, как вести бюджет и домашнее хозяйство, пояснил Гладков. Особенно остро проблема наблюдается в Шебекинском горокруге. Министр соцзащиты населения и труда Елена Батанова сообщила, что можно разработать программы или курсы. 

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#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Елена батанова#Дети-сироты#Наталья Корявых
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