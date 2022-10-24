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В Белгороде создали нейросеть для снижения аварийности на дорогах

Вчера, 14:23
Фото: 1MI
Разработкой занимались учёные в БГТУ им. Шухова. Работа проводилась в рамках нацпроекта «Наука и университеты», сообщили в региональном правительстве.

Белгородские учёные придумали нейросеть для снижения аварийности на дорогах. Разработки велись в БГТУ им. Шухова по нацпроекту «Наука и университеты».

Специалисты представили схему сложной нейросети, которая позволяет анализировать данные с причинами и условиями возникновения ДТП. По расчётам можно определять типы аварий и причины, по которым они случаются чаще всего. Это поможет сделать дороги более безопасными.

Один из разработчиков проекта Анастасия Шевцова отметила, что несмотря на все предпринимаемые меры для обеспечения безопасности на дорогах, нужен и научный подход. Таким образом удастся понять главные причины и условия возникновения ДТП.

Учёные также презентовали проект на международной научно-практической конференции MiTR 2022. Её совместно организовали с вузами России, Белоруссии и Узбекистана.

 

Как выглядят события в Белгородской области «глазами» нейросети
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#Общество#Аварийность на дорогах#Нейросеть#Белгородские учёные#Наталья Корявых#Касается каждого
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