В Белгороде создали нейросеть для снижения аварийности на дорогах

Белгородские учёные придумали нейросеть для снижения аварийности на дорогах. Разработки велись в БГТУ им. Шухова по нацпроекту «Наука и университеты».
Специалисты представили схему сложной нейросети, которая позволяет анализировать данные с причинами и условиями возникновения ДТП. По расчётам можно определять типы аварий и причины, по которым они случаются чаще всего. Это поможет сделать дороги более безопасными.
Один из разработчиков проекта Анастасия Шевцова отметила, что несмотря на все предпринимаемые меры для обеспечения безопасности на дорогах, нужен и научный подход. Таким образом удастся понять главные причины и условия возникновения ДТП.
Учёные также презентовали проект на международной научно-практической конференции MiTR 2022. Её совместно организовали с вузами России, Белоруссии и Узбекистана.