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В Белгороде собираются менять УК из-за проблем с отоплением

Вчера, 19:58
Фото: 1MI
Белгородцы жалуются на УК с начала отопительного сезона.

Об этом сообщил мэр города Антон Иванов. К нему обратилась с жалобой на отопление жительница одного из домов на бульваре Строителей, чей муж попал под мобилизацию, а на руках у неё девятимесячный ребёнок.

По словам мэра, претензии в адрес УК «Сантехподрядчик» много, начались они ещё в начале отопительного сезона. Тогда проблему решили, но ненадолго. Жалобы опять начались.

«Совместно с УГЖН и прокуратурой будем отрабатывать. И, безусловно, по решению собственников поможем организовать собрание и выбрать новую УК», – подытожил Иванов.
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#Белгород#Антон Иванов#Город#Новости Белгорода#Отопление#Управляющая компания#Ася Дугнист
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