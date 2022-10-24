В Белгороде собираются менять УК из-за проблем с отоплением

Об этом сообщил мэр города Антон Иванов. К нему обратилась с жалобой на отопление жительница одного из домов на бульваре Строителей, чей муж попал под мобилизацию, а на руках у неё девятимесячный ребёнок.
По словам мэра, претензии в адрес УК «Сантехподрядчик» много, начались они ещё в начале отопительного сезона. Тогда проблему решили, но ненадолго. Жалобы опять начались.
«Совместно с УГЖН и прокуратурой будем отрабатывать. И, безусловно, по решению собственников поможем организовать собрание и выбрать новую УК», – подытожил Иванов.