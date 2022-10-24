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В Белгороде появится мечеть, если горожане предложат подходящее для неё место

Вчера, 10:07
Фото: 1MI
В комментариях под постом Вячеслава Гладкова обратили внимание на то, что в городе нет ни одной мечети и синагоги.

Пользователь ВК с именем Лия Перова написала в комментариях под постом губернатора о том, что в Белгородской области большое количество православных храмов. Но при этом в регионе много приверженцев других религий – и это не только студенты вузов, а в Белгороде и регионе нет ни одной мечети и синагоги.

Перовой ответил мэр областного центра Антон Иванов. Он попросил обозначить желаемые места или районы для размещения мечети в Белгороде. В этом случае вопрос могут рассмотреть «в более ускоренном порядке».

В ответ мэру предложили несколько локаций для мечети. Сквер за дворцом спорта Хоркиной может быть удачным местом из-за множества иностранных студентов в БелГУ. По той же причине предложено место в парке Гагарина – недалеко от старого корпуса университета. Наконец, третьим вариантом стало место на улице Маяковского, где взрывом 3 июля были разрушены дома.

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#Религия#Новости Белгорода#Белгород#Строительство мечети в Белгороде#Место под мечеть#Евгений Грицков
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