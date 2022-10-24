В Белгороде появится мечеть, если горожане предложат подходящее для неё место

Пользователь ВК с именем Лия Перова написала в комментариях под постом губернатора о том, что в Белгородской области большое количество православных храмов. Но при этом в регионе много приверженцев других религий – и это не только студенты вузов, а в Белгороде и регионе нет ни одной мечети и синагоги.