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В Белгороде ликвидировали опасную для самолётов свалку

Вчера, 14:29
Свалку убрали после вмешательства транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Белгороде на улице Машковцева ликвидировали несанкционированную свалку. Сделали это после вмешательства транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что свалка находилась в чуть более чем 6 км от аэродрома. Она могла стать местом привлечения птиц – это влияет на безопасность при полётах. Прокуратура направила представление мэру, после чего свалку убрали.

Напомним, «Белгранкорм» оставил свалку на пастбище в Ракитянском районе. Её также ликвидировали после вмешательства правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что белгородцы жаловались на свалку под окнами дома от бара в центре города.

 

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#Новости Белгорода#Белгород#Аэропорт#Свалка#Птицы#Транспортная прокуратура#Наталья Корявых
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