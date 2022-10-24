В Белгороде ликвидировали опасную для самолётов свалку

В Белгороде на улице Машковцева ликвидировали несанкционированную свалку. Сделали это после вмешательства транспортной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что свалка находилась в чуть более чем 6 км от аэродрома. Она могла стать местом привлечения птиц – это влияет на безопасность при полётах. Прокуратура направила представление мэру, после чего свалку убрали.
Напомним, «Белгранкорм» оставил свалку на пастбище в Ракитянском районе. Её также ликвидировали после вмешательства правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что белгородцы жаловались на свалку под окнами дома от бара в центре города.