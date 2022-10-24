У главы Старого Оскола на одного заместителя стало меньше

В Старый Оскол чиновник приехал из подмосковных Химок в апреле 2022. Там он курировал вопросы градостроительства, архитектуры и земельно-имущественные вопросы. В Белгородской области он возглавил аппарат администрации Старооскольского городского округа.
Шегуров работал в разных регионах страны. В том числе два года возглавлял администрацию Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2013-2015 годах, по сообщениям ряда СМИ, там покинул пост после коррупционного скандала. Его заместителя задержали при получении взятки.
Куда ушёл и где продолжит трудовой путь Шегуров, неизвестно, официальной информации о кадровых переменах в Старооскольской администрации пока нет.
Всего у главы Старооскольского округа восемь заместителей. Сейчас Андрею Чеснокову управлять территорией помогают семь заместителей.