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У главы Старого Оскола на одного заместителя стало меньше

Вчера, 16:48
Фото: 1MI
Кресло первого зама главы Старооскольского округа Белгородской области вакантно чуть больше недели. Станислав Шегуров ушёл с поста, отработав в должности около 10 месяцев. Уволился по собственному желанию.

В Старый Оскол чиновник приехал из подмосковных Химок в апреле 2022. Там он курировал вопросы градостроительства, архитектуры и земельно-имущественные вопросы. В Белгородской области он возглавил аппарат администрации Старооскольского городского округа. 

Шегуров работал в разных регионах страны. В том числе два года возглавлял администрацию Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2013-2015 годах, по сообщениям ряда СМИ, там покинул пост после коррупционного скандала. Его заместителя задержали при получении взятки.

Куда ушёл и где продолжит трудовой путь Шегуров, неизвестно, официальной информации о кадровых переменах в Старооскольской администрации пока нет.

Всего у главы Старооскольского округа восемь заместителей. Сейчас Андрею Чеснокову управлять территорией помогают семь заместителей.

 

#Политика#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Старооскольский городской округ#Андрей чесноков#Станислав Шегуров#Татьяна Панарина
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