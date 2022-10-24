Симоньян отстранила от работы на RT «детоубийцу» Красовского

В программе телеканала, которую ведёт Красовский, писатель Сергей Лукьяненко рассказывал, что в годы его детства на Украине дети говорили ему, что страна «оккупирована москалями». На это красовский заявил, что «топить таких надо было» и «в смерекову хату забивать и жечь таких детей».
Симоньян назвала высказывание «диким и омерзительным» и сообщила о приостановке сотрудничества.
«Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — написала Симоньян в телеграм-канале.
В июне на Украине на Красовского возбудили уголовное дело по статьям о публичных призывах к геноциду и свержению конституционного строя. С февраля он находится под санкциями Евросоюза, в мае YouTube заблокировал его канал.