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«Салют Белгород» потерял пять очков в трёх домашних матчах и отпустил «Калугу»

Вчера, 11:15
Фото: 1MI
В очередном туре чемпионата России белгородские футболисты проиграли на своём поле «Динамо-Владивосток».

После ничьей с «Космосом» и победы над второй командой «СКА-Хабаровск» «Салюту» предстояла игра с ещё одним неудобным соперником — владивостокским «Динамо». Белгородцам нужна была победа, чтобы не отстать от опередивших их соперников из Калуги.

Но равная игра закончилась в итоге поражением «Салюта». Всё решил единственный гол, забитый гостями уже в добавленное время — 0:1.

«Калуга» дома обыграла «СКА-Хабаровск -2» и ушла в отрыв от преследователей на четыре очка. «Салют» остался на втором месте с 37 очками, третьим идёт саратовский «Сокол», уступивший дома «Космосу» и упустивший шанс догнать белгородцев.

Следующий матч «Салют Белгород» проведёт 30 октября в гостях против того же «Космоса» из Долгопрудного.

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#Спорт#Новости Белгорода#Белгород#Футбол#Чемпионат России#ФНЛ-2#ФК «Салют Белгород»#Динамо-Владивосток#Евгений Грицков
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