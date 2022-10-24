«Салют Белгород» потерял пять очков в трёх домашних матчах и отпустил «Калугу»

После ничьей с «Космосом» и победы над второй командой «СКА-Хабаровск» «Салюту» предстояла игра с ещё одним неудобным соперником — владивостокским «Динамо». Белгородцам нужна была победа, чтобы не отстать от опередивших их соперников из Калуги.
Но равная игра закончилась в итоге поражением «Салюта». Всё решил единственный гол, забитый гостями уже в добавленное время — 0:1.
«Калуга» дома обыграла «СКА-Хабаровск -2» и ушла в отрыв от преследователей на четыре очка. «Салют» остался на втором месте с 37 очками, третьим идёт саратовский «Сокол», уступивший дома «Космосу» и упустивший шанс догнать белгородцев.
Следующий матч «Салют Белгород» проведёт 30 октября в гостях против того же «Космоса» из Долгопрудного.