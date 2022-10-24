«Салют Белгород» потерял пять очков в трёх домашних матчах и отпустил «Калугу»

После ничьей с «Космосом» и победы над второй командой «СКА-Хабаровск» «Салюту» предстояла игра с ещё одним неудобным соперником — владивостокским «Динамо». Белгородцам нужна была победа, чтобы не отстать от опередивших их соперников из Калуги.