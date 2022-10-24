Портал «Займи Срочно» опубликовал ежегодное исследование рынка МФО

Так, пользователи узнают, какие МФО сегодня лидируют по размеру выручки, сайты каких компаний являются наиболее посещаемыми, куда нужно обращаться, чтобы взять займ без отказа и т. д.
Анализ отчетностей, а также опрос компаний показал, что лидером по размеру выручки за прошлый год является компания Екапуста. Немного отстали от лидера такие сервисы онлайн-кредитования, как Займер и Moneyman.
Если смотреть посещаемость сайтов МФО, то указанные выше компании и здесь занимают лидирующие позиции, правда немного в другом порядке. Так, в августе 2022 года больше всего визитов было у сайта компании «Займер». На втором месте находится сайт компании Moneyman. Замыкает тройку лидеров официальный ресурс компании Екапуста.
Отдельная глава исследования была посвящена запросам пользователей в поисковой системе «Яндекс». С помощью различных инструментов аналитики подсчитали, как часто граждане запрашивают в поисковике ту или иную микрофинансовую организацию. Принимались во внимание разные варианты написания бренда компании. В итоге получилось, что Екапуста, Займер и Moneyman вновь попали в ТОП-3 рейтинга.
Также специалисты составили рейтинг компаний по показателю одобрения. Получилось, что наибольшие шансы взять займ без отказа будет у граждан, которые обращаются в Moneyman. Чуть ниже процент одобрения наблюдается у компании Екапуста. Замыкает тройку лидеров Займер.
А вот по уровню конверсии сегодня лидируют такие компании, как Быстроденьги, Pay P.S., Kredito24. Высокий уровень говорит о том, что заинтересованные клиенты часто переходят от просмотра информации к заполнению и подаче заявки на микрозайм.
Полную версию «Исследования рынка МФО-2022» можно посмотреть на сайте https://zaimisrochno.ru/. Подобные исследования портал регулярно проводит, начиная с 2016 года. За это время скопился огромный массив данных по рынку МФО, который позволяет сравнивать разные компании, следить за их динамикой роста, изучать тенденции рынка, анализировать поведение заемщиков и многое другое. Данное исследование будет полезно, как участникам рынка, так и простым потребителям.
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