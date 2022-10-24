Портал «Займи Срочно» опубликовал ежегодное исследование рынка МФО

Полную версию «Исследования рынка МФО-2022» можно посмотреть на сайте https://zaimisrochno.ru/. Подобные исследования портал регулярно проводит, начиная с 2016 года. За это время скопился огромный массив данных по рынку МФО, который позволяет сравнивать разные компании, следить за их динамикой роста, изучать тенденции рынка, анализировать поведение заемщиков и многое другое. Данное исследование будет полезно, как участникам рынка, так и простым потребителям.