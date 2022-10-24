Пившие ночью на кладбище белгородцы угнали машину директора для поездки за добавкой

27 июня около двух часов ночи двое мужчин пьянствовали на Юго-Западном кладбище Белгорода. Когда выпивка закончилась, они решили съездить в село Стрелецкое за добавкой. Очень кстати оказался стоящий «ГАЗ 2752», который их руководитель не запирал, а ключи оставлял в салоне. Далеко собутыльники уехать не смогли – их остановили и задержали в селе Пушкарное сотрудники полиции.