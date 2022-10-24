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Пившие ночью на кладбище белгородцы угнали машину директора для поездки за добавкой

Вчера, 13:50
Летняя ночь для мужчин была весёлой, но в определённый момент они решили, что недостаточно. К месту рядом оказался незапертый «Соболь» работодателя, сообщили в городской прокуратуре.

27 июня около двух часов ночи двое мужчин пьянствовали на Юго-Западном кладбище Белгорода. Когда выпивка закончилась, они решили съездить в село Стрелецкое за добавкой. Очень кстати оказался стоящий «ГАЗ 2752», который их руководитель не запирал, а ключи оставлял в салоне. Далеко собутыльники уехать не смогли – их остановили и задержали в селе Пушкарное сотрудники полиции.

Подсудимые вину в преступлении признали, раскаялись и попросили строго не наказывать. Один из них получил наказание в виде исправительных работ на полтора года, второй будет отрабатывать год.

 

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#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Белгород#Пьяные угнали машину с кладбища#Прокуратура
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