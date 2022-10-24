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От обстрелов ВСУ жители Шебекино и окрестностей уезжают за сотни километров

Вчера, 18:39
Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру
Жители обстрелянного Шебекинского городского округа продолжают приезжать в пункт временного размещения (ПВР) в Старый Оскол Белгородской области. Здесь поселились уже 150 взрослых и детей. Ожидают ещё автобусы с людьми.

Уезжают шебекинцы в безопасные места. Кто-то разместился у родственников в районах, другие решили укрыться от украинских обстрелов в пунктах временного проживания, где организован тёплый ночлег, вкусная еда, медицинская и психологическая помощь и  возможность продолжать обучение в школах детям. В Старом Осколе пока открыт один ПВР.

Затраты на размещение берёт на себя правительство области. Волноваться тем, кто приезжает, переживать об условиях не стоит. У нас комфортные условия организованы. Мы взаимодействуем с шебекинской территорией, на связи постоянно.
Андрей Чесноков, глава администрации Старооскольского округа

«Люди в состоянии стресса, поток пациентов с повышенным давлением. Мы всем оказали помощь. Тем, кто имеют хронические болезни, но забыли поддерживающие препараты дома, выдали лекарства», – рассказал Михаил Столетов, врач- пульмонолог при ПВР.

Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру


Кормят в ПВР сытно – борщ, гречка с мясом и салат, булочка и компот. Блюда в меню не повторяются. Питание – трижды в день. А детям ещё и полдник подают.

Продукты у нас свежие. Сырьё получаем от наших проверенных поставщиков, местных фермеров. Для гостей мы разработали сбалансированное рациональное меню, которое по энергетической ценности полностью соответствует потребностям наших посетителей, с учётом всех возрастных групп, включая даже малышей.
Наталья Кириченко, технолог столовой

Что касается продолжения обучения школьников, то родителям предложили записать детей в старооскольские школы. Подвоз и всё необходимое для учебного процесса будет организовано.

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