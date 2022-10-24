От обстрелов ВСУ жители Шебекино и окрестностей уезжают за сотни километров

Уезжают шебекинцы в безопасные места. Кто-то разместился у родственников в районах, другие решили укрыться от украинских обстрелов в пунктах временного проживания, где организован тёплый ночлег, вкусная еда, медицинская и психологическая помощь и возможность продолжать обучение в школах детям. В Старом Осколе пока открыт один ПВР.