От обстрелов ВСУ жители Шебекино и окрестностей уезжают за сотни километров

Уезжают шебекинцы в безопасные места. Кто-то разместился у родственников в районах, другие решили укрыться от украинских обстрелов в пунктах временного проживания, где организован тёплый ночлег, вкусная еда, медицинская и психологическая помощь и возможность продолжать обучение в школах детям. В Старом Осколе пока открыт один ПВР.
Затраты на размещение берёт на себя правительство области. Волноваться тем, кто приезжает, переживать об условиях не стоит. У нас комфортные условия организованы. Мы взаимодействуем с шебекинской территорией, на связи постоянно.
Андрей Чесноков, глава администрации Старооскольского округа
«Люди в состоянии стресса, поток пациентов с повышенным давлением. Мы всем оказали помощь. Тем, кто имеют хронические болезни, но забыли поддерживающие препараты дома, выдали лекарства», – рассказал Михаил Столетов, врач- пульмонолог при ПВР.
Кормят в ПВР сытно – борщ, гречка с мясом и салат, булочка и компот. Блюда в меню не повторяются. Питание – трижды в день. А детям ещё и полдник подают.
Продукты у нас свежие. Сырьё получаем от наших проверенных поставщиков, местных фермеров. Для гостей мы разработали сбалансированное рациональное меню, которое по энергетической ценности полностью соответствует потребностям наших посетителей, с учётом всех возрастных групп, включая даже малышей.
Наталья Кириченко, технолог столовой
Что касается продолжения обучения школьников, то родителям предложили записать детей в старооскольские школы. Подвоз и всё необходимое для учебного процесса будет организовано.