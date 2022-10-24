Население в России вымирает, но виноваты не СВО и мобилизация

К началу года в регионе проживало порядка 2,6 млн человек. Почти 156 тыс. за пять лет снялись с регистрационного учёта. На каждые 100 жителей приходится шесть, которые хотят уехать. Некоторые люди живут в моногородах, а если не быть шахтёром, то делать там нечего. Население сокращается, поскольку попросту не видит перспектив.