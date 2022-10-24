Население в России вымирает, но виноваты не СВО и мобилизация

Тенденция на уменьшение населения в РФ прослеживается давно. Виноваты в этом даже не СВО, частичная мобилизация или пандемия коронавируса. Территории страны могут опустеть, пишет издание.
Последние пять лет население теряют 68 регионов, которые занимают 95% площади России. В особенности это касается восточных регионов. В десятке субъектов РФ по наибольшему оттоку населения в другие области только четыре располагаются западнее Урала.
Омская область лидирует в антирейтинге, однако ситуация в регионе не такая тревожная, как может показаться – число уезжающих начало снижаться. Гораздо больше опасений вызывает угольная столица – Кемеровская область.
К началу года в регионе проживало порядка 2,6 млн человек. Почти 156 тыс. за пять лет снялись с регистрационного учёта. На каждые 100 жителей приходится шесть, которые хотят уехать. Некоторые люди живут в моногородах, а если не быть шахтёром, то делать там нечего. Население сокращается, поскольку попросту не видит перспектив.
У всех регионов-аутсайдеров слабая и уязвимая экономика. Каждая по-своему. Среди них Оренбургская область, где молодые люди не хотят поступать в местные вузы. Её покинуло более 9 % молодёжи. Аналогичная ситуация прослеживается в Челябинской области.
Республика Коми славится нефтяными месторождениями и тюрьмами. Если не быть нефтяником или надзирателем – перспектив мало. Уровень безработицы в регионе уже превышает 7 %. Тем временем в Забайкальском крае люди потихоньку спиваются – уровень алкоголизма там в 1,5 раза выше, чем в среднем по России.
Специалисты считают, что этим регионам нужно помочь финансово – за счёт федерального бюджета. Однако и в этом случае ждать особых улучшений не стоит, учитывая, что происходит в стране на данный момент.