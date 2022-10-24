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На поддержку предпринимателей в Белгородской области направили 1,6 млрд рублей

Вчера, 15:02
Фото: 1MI
Свыше 1,5 млрд рублей из выделенных денег уже освоили, сообщили в региональном правительстве.

На поддержку малого и среднего бизнеса в регионе на 2022 год выделили 1,6 млрд рублей. Более 1,5 млрд рублей уже освоили.

В области выделили 644 млн рублей на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования, ещё 416,5 млн рублей на микрозаймы до 5 млн рублей до трёх лет по льготной ставке. 126,6 млн рублей ушло на поддержку экспорта и импорта, 181,4 млн рублей – популяризацию, сертификацию, инжиниринг, образование и т. п.

В 2022 году поддержку уже получили более 8,2 тыс. предпринимателей. Также в регионе продолжают реализацию проекта «Новые возможности» по созданию новых субъектов МСП. Удалось открыть 397, к концу года откроется ещё 800. Поддержка мобилизованных предпринимателей тоже продолжится.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области рост числа занятых в МСП оказался самым большим в ЦФО. Количество предпринимателей с начала года выросло более чем на 10 %. 

 

В Белгородской области рост числа занятых в МСП оказался самым большим в ЦФО
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#Экономика#Касается каждого#МСП#Малый и средний бизнес#Поддержка#Нацпроект#Наталья Корявых
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