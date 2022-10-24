На поддержку предпринимателей в Белгородской области направили 1,6 млрд рублей

В области выделили 644 млн рублей на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования, ещё 416,5 млн рублей на микрозаймы до 5 млн рублей до трёх лет по льготной ставке. 126,6 млн рублей ушло на поддержку экспорта и импорта, 181,4 млн рублей – популяризацию, сертификацию, инжиниринг, образование и т. п.