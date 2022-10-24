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Музейную площадь Белгорода ждёт масштабное благоустройство

Сегодня, 04:17
Фото: 1MI
Площадь находится на улице Попова около художественного музея. Информация появилась на госзакупках.

На госзакупках появился лот на выполнение проектно-изыскательных работ по благоустройству площади музеев по улице Попова. Заказчик работ — МКУ «Управление капитального строительства» администрации Белгорода.

Начальная цена контракта составляет 750 тыс. рублей (городской бюджет). Работы должны начаться 7 ноября 2022 года и завершиться до конца года. Подрядчика определят 31 октября 2022 года в ходе электронного аукциона. 

В проекте должна быть предусмотрена замена старой тротуарной плитки на новое мощение, устройство мест для отдыха со скамейками и урнами, освещение, высадка высокодекоративных деревьев, кустарников, злаков и многолетних цветов.

Также рабочим предстоит выполнить инженерно-геодезические изыскания.

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