Музейную площадь Белгорода ждёт масштабное благоустройство

На госзакупках появился лот на выполнение проектно-изыскательных работ по благоустройству площади музеев по улице Попова. Заказчик работ — МКУ «Управление капитального строительства» администрации Белгорода.
Начальная цена контракта составляет 750 тыс. рублей (городской бюджет). Работы должны начаться 7 ноября 2022 года и завершиться до конца года. Подрядчика определят 31 октября 2022 года в ходе электронного аукциона.
В проекте должна быть предусмотрена замена старой тротуарной плитки на новое мощение, устройство мест для отдыха со скамейками и урнами, освещение, высадка высокодекоративных деревьев, кустарников, злаков и многолетних цветов.
Также рабочим предстоит выполнить инженерно-геодезические изыскания.