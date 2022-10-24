Молодые жители Республики Чувашия рассказали о 20 главных событиях за 20 лет

Чувашия активно использует и развивает свои туристические возможности. До 2030 года поток туристов должен вырасти до 550 тысяч человек в год. Этого удастся добиться за счет возводимой здесь современной инфраструктуры. В частности, создается туристский кластер «Чувашия – сердце Волги». В рамках создания кластера к 100-летию республики были проведены работы по благоустройству центральной Красной площади. На ней появились зоны отдыха, новая детская площадка, две сцены и музыкальный фонтан. При этом в детской игровой зоне есть все необходимое для детей с ограниченными возможностями. А в исторической зоне площади можно побывать в музее под открытым небом.