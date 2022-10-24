Молодые жители Республики Чувашия рассказали о 20 главных событиях за 20 лет

На этот раз оно проходило в Республике Чувашии - регионе с богатой историей и своим неповторимым национальным колоритом.
Как сообщает newsnn.ru, в ходе данного проекта его совершеннолетние участники в возрасте до 35 лет отвечают на ряд вопросов, чтобы эксперты могли определить, какие события больше всего изменили жизнь молодых россиян за последние 20 лет. Участвующие в опросе молодые люди называли 15 таких событий российского масштаба и пять, которые изменили жизнь непосредственно их региона.
Чувашия, будучи одним из самых старых регионов Поволжья, была известна еще со времен Золотой Орды. Сейчас у нее завидный туристический потенциал. За последние 20 лет к этому добавилась существенно обновленная инфраструктура, заметно повлиявшая на качество жизни.
Столицу Чувашии, город Чебоксары, недаром наградили званием «Город трудовой доблести». Из 28 предприятий, которые были эвакуированы в годы Великой Отечественной войны в республику, половину приняли Чебоксары. Все военные годы там шел выпуск необходимой для фронта продукции.
В Чувашии активно реализуется комплексная программа развития сельских территорий, в рамках которой можно получить льготную ипотеку на приобретение жилья. В прошлом году банками было предоставлено таких кредитов более чем тысяче семей. Их общая сумма составила один миллиард рублей. Программа предусматривает, что сельская ипотека может быть предоставлена нуждающимся в жилье жителям республики. При этом из бюджета предоставляется выплата на первоначальный взнос, которая может составлять до 20 процентов от стоимости недвижимости. Такой кредит можно взять на срок до 25 лет по ставке три процента годовых.
В современном здании кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Кочетова занимаются 400 ребят.
Чувашия активно использует и развивает свои туристические возможности. До 2030 года поток туристов должен вырасти до 550 тысяч человек в год. Этого удастся добиться за счет возводимой здесь современной инфраструктуры. В частности, создается туристский кластер «Чувашия – сердце Волги». В рамках создания кластера к 100-летию республики были проведены работы по благоустройству центральной Красной площади. На ней появились зоны отдыха, новая детская площадка, две сцены и музыкальный фонтан. При этом в детской игровой зоне есть все необходимое для детей с ограниченными возможностями. А в исторической зоне площади можно побывать в музее под открытым небом.