Мобилизованным белгородцам продлили сроки уплаты налогов

Речь идёт о продлении сроков уплаты налогов, включая авансовые платежи (за исключением НДФЛ и налога на прибыль), сборов, за исключением госпошлины и страховых взносов, а также продлении сроков по уплате страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве.