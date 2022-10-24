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Мобилизованным белгородцам продлили сроки уплаты налогов

Сегодня, 06:59
Фото: 1MI
Об этом рассказал в ходе оперативного совещания 24 октября замгубернатора Дмитрий Гладский.

20 октября было издано постановление правительства РФ, которое касается мер поддержки мобилизованных, в том числе представителей малого и среднего предпринимательства (МСП).

Речь идёт о продлении сроков уплаты налогов, включая авансовые платежи (за исключением НДФЛ и налога на прибыль), сборов, за исключением госпошлины и страховых взносов, а также продлении сроков по уплате страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве.

Кроме того, продлены сроки предоставления налоговых деклараций, за исключением деклараций по НДС, налоговых расчётов о суммах доходов, выплаченных иностранным организациям. 

Помимо этого, согласно постановлению, приостановлено проведение выездных налоговых проверок и проверок соблюдения валютного законодательства.

По словам Гладского, с сегодняшнего дня информировать представителей МСП будут через СМС и электронные почты, оповещением также займётся налоговая.

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