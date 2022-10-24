Мэрия опровергла строительство мечети в Белгороде

Редакция «Открытого Белгорода» отправила в мэрию запрос по строительству мечети. Ответ пришёл отрицательный – планов нет.
Напомним, ранее к властям обратилась женщина с вопросом об отсутствии храмов для приверженцев разных религий. В Белгородской области много православных храмов, но альтернативы нет.
Тогда мэр Белгорода Антон Иванов заявил, что появление мечети или синагоги возможно. Всё зависит от желания и предложений местных жителей. Если будет спрос, вопрос рассмотрят «в более ускоренном порядке».