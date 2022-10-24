ИРИ: за последние 20 лет в Самарском регионе произошли положительные перемены

По информации novostivolgograda.ru, среди ряда регионов рассматривался Самарский, где в последнее время наблюдаются значительные позитивные перемены.
Перед проведением ЧМ по футболу — 2018 была проведена реконструкция Самарского аэропорта «Курумоч». В ходе работ обновлены две взлетно-посадочные полосы, которые оснастили водосточно-дренажной сетью и светосигнальным оборудованием. Помимо этого, возведены пассажирский перрон, три аварийно-спасательные станции, очистные сооружения и патрульная дорога.
Наиболее высокий среди европейских, Самарский вокзал построен в 2001 году. Высота его с учетом шпиля достигает 101 м. Смотровая площадка в виде балкона находится на высоте 95 м, что соответствует 18-этажному дому. На территории вокзала расположены исторический музей Куйбышевской магистрали, храм Смоленской Иконы Божьей Матери и зимний сад с фонтаном. Площадь вокзального комплекса достигает 32 тыс. кв. м. Здесь помещаются единовременно 2,6 тыс. человек. Ежедневно самарский вокзал посещают свыше 16 тыс. пассажиров.
Помимо этого, в Самаре возведен Кировский мост — первый подобный объект, построенный в постсоветское время, и третье по счету сооружение, протянувшееся через реку Самара. На строительство моста было израсходовано 12 млрд рублей. Он соединил с городом Волжский район и земли за Самарой, кроме того, предоставил выход к федеральным трассам. Четвертый по счету мост, Фрунзенский, открыт в 2019 году.
В регионе на базе ОКБ им. В.Д. Середавина был создан перинатальный центр. Финансирование в размере 2,7 млрд рублей обеспечили региональный и федеральный бюджеты. На медоборудование было потрачено 1 млрд рублей.
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году в поселке Радиоцентр был возведен стадион «Самара Арена». На мундиале на стадионе состоялось шесть матчей чемпионата. Сегодня он используется в качестве тренировочной базы футбольного клуба «Крылья Советов».