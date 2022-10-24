ИРИ: за последние 20 лет в Самарском регионе произошли положительные перемены

Помимо этого, в Самаре возведен Кировский мост — первый подобный объект, построенный в постсоветское время, и третье по счету сооружение, протянувшееся через реку Самара. На строительство моста было израсходовано 12 млрд рублей. Он соединил с городом Волжский район и земли за Самарой, кроме того, предоставил выход к федеральным трассам. Четвертый по счету мост, Фрунзенский, открыт в 2019 году.