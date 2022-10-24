Геймеры получили новые фишки на Cyberhero

Аудитория платформы охватывает игроков разного уровня — от начинающих геймеров до опытных киберспортсменов. В сентябре в турнирах приняли участие более 46 тысяч человек, а 77% переходов на сайт были прямыми, что указывает на наличие у платформы CyberHero своей лояльной аудитории.