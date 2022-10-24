Фигурист из США выразил недовольство умалчиванием информации о ходе расследования

Напомним, что разбирательством занимается РУСАДА, которое по окончании расследования должно направить результаты в ВАДА. Недавно в российском агентстве заявили, что Камила решила воспользоваться правом несовершеннолетнего спортсмена не разглашать информацию о ходе дела. Об сообщает «Советский спорт», ссылаясь на прессу из США.
Добавим, что во время пробы, взятой у россиянки на декабрьском чемпионате России-2021, в ее организме был обнаружен запрещенный препарат. Однако проба была вскрыта во время Олимпиады в Пекине. CAS не стал отстранять фигуристку от соревнований, однако в МОК объявили, что будут считать их результаты предварительными до окончания расследования.