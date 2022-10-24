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Фигурист из США выразил недовольство умалчиванием информации о ходе расследования

Вчера, 16:34
Фото: pxhere.com
Американский фигурист Эван Бэйтс считает, что засекречивание результатов расследования дела россиянки Камилы Валиевой пойдет только во вред как спортивной общественности, так и самим спортсменам.

Напомним, что разбирательством занимается РУСАДА, которое по окончании расследования должно направить результаты в ВАДА. Недавно в российском агентстве заявили, что Камила решила воспользоваться правом несовершеннолетнего спортсмена не разглашать информацию о ходе дела. Об сообщает «Советский спорт», ссылаясь на прессу из США.

Добавим, что во время пробы, взятой у россиянки на декабрьском чемпионате России-2021, в ее организме был обнаружен запрещенный препарат. Однако проба была вскрыта во время Олимпиады в Пекине. CAS не стал отстранять фигуристку от соревнований, однако в МОК объявили, что будут считать их результаты предварительными до окончания расследования.

#Общество
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