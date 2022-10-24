Фигурист из США выразил недовольство умалчиванием информации о ходе расследования

Добавим, что во время пробы, взятой у россиянки на декабрьском чемпионате России-2021, в ее организме был обнаружен запрещенный препарат. Однако проба была вскрыта во время Олимпиады в Пекине. CAS не стал отстранять фигуристку от соревнований, однако в МОК объявили, что будут считать их результаты предварительными до окончания расследования.